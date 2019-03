Sørlandstrio vant OL-bronse

Abu Dhabi, De forente arabiske emirater: World Games Special Olympics er verdens største idrettsarrangement for mennesker med utviklingshemning. Til sammen har7000 utøvere fra 177 land møttes og konkurrert i 24 ulike idretter. Norge har deltatt med 28 utøvere totalt, i ridning, golf, friidrett, svømming og turn, i tillegg til håndball.

Først spilte det norske håndballaget innledende runder. Her ble det seier mot Bangladesh, Nederland og Aserbajdsjan. Det ble uavgjort mot Tyskland. Det ble tap mot Danmark, India og Elfenbenskysten. Så spilte de turneringssspill. Med både håndballpresident Kåre Geir Lio og idrettspresident Tom Tvedt pluss mange engasjerte supportere på tribunen møtte de Aserbajdsjan igjen og vant hele 5-0.

Torhild Aas

Ut med overtråkk

Deretter ventet Danmark igjen til en skikkelig hard kamp. En spiller ble fraktet ut med sykebil og Stine Larsen fra Vindbjart fikk en skikkelig overtråkk og måtte til behandling. Det ble dessverre et tap på 3-16. Så spilte de siste kamp mot Elfenbenskysten. Spilleren som ble fraktet til sykehus, var tilbake, og klarert for spill igjen. Stine ble teipa og klar for kamp,hun også. Dessverre tapte Norge 3-11.

Torhild Aas

Ida Katrin Hansen fra Greipstad har stått som meget godt i mål her nede og redda kontringsskud, straffer og andre gode avslutninger. Katrine Simonsen fra Greipstad har vært Norges toppscorer. Stine Larsen fra Vindbjart har vært knallgod i forsvaret.

I tirsdagens bronsefinale møtte de Norge nok en gang Azerbadsjan. Denne gang ble det en spennende og nervepirrende kamp. Aserbajdsjan startet offensivt og ga de norske jentene sjokk med to raske scoringer. Katrine Simonsen fra Greipstad scoret og reduserte til 1-2 , som også var pauseresultatet.

Torhild Aas

Ellevill bronsejubel

Etter hvilen scoret Norge kjapt og gikk opp til 2-2. Aserbajdsjan gikk så opp i ledelsen igjen, før Norge utlignet. Aserbajdsjan økte til 4-3 samtidig som Norge fikk en utvisning. Katrine Simonsen smelte på nytt til med venstreslegga si mens Norge hadde utvisning og det var på nytt uavgjort.

Tre minutter før slutt løp Larvik-spiller Catharina Larsen gjennom forsvaret og scoret. Norge ledet 5-4 til ellevill jubel fra tribunen. Expo-TV med Erling og Mats var også til stede, og jeg tror de skrek like mye som oss andre. Tenk bronsemedalje i Special Olympics! For en idrettsglede det norske laget har gitt oss denne uka vi har vært her.

