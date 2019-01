Trauma med historisk sterk håndballprestasjon

I Norden Cup i Göteborg blir de beste lagene fra hvert nordiske land som invitert til å delta. Siden Trauma har en solid merittliste ble vi i år invitert til å delta sammen med seks andre norske lag.

I gruppespillet vant vi alle våre fire kamper:

* Trauma – Sønderjyske Ungdom 26–22

* Ullern – Trauma 18–21

* Västerås – Trauma 16–21

* Trauma – Skånela 27–15

Deretter vant vi 30–21 over Oppsal i kvartfinalen, tapte semifinalen 24–18 mot Kärra fra Sverige, men vant så bronsefinalen mot erkerival Våg 22–18. Vinner av turneringen ble HI Håndbold fra Danmark.

Dette er tidenes prestasjon for et Traumalag og antakeligvis den beste prestasjonen for et aldersbestemt lag i Aust-Agder noen gang innen aldersbestemt håndball. I tillegg er det veldig gøy at det er mulig å få dette til i en liten klubb fra lille Tromøya. Det er både til ytterligere inspirasjon for oss og kan også være til inspirasjon for andre at selv de små utkantklubbene kan hevde seg i selskap med de aller beste. Det handler om å trene hardt og godt!