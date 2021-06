Arrangerer tre dansecamper i sommer

Nytt i år er at vi i tillegg til ordinær dansecamp for 2.-7.-klassinger også skal avholde en dansecamp for ungdom i alderen 8. klasse-VG1 skoleåret 2020/2021. Dansecampen passer for både gutter og jenter og vil foregå på Torve på Vaglen i Søgne.

Dansecamp teens (23.-25. juni): Dansecamp Teens passer for ungdom som skoleåret 20/21 går i 8. til vg1. Pandemien har lenge satt en stopper for mange av fritidsaktivitetene for denne aldersgruppen, og vi ser derfor at et slikt tilbud er spesielt viktig i år.

Vi får besøk av to dyktige og anerkjente instruktører/profesjonelle dansere fra Oslo. Reno Andersen jobber som profesjonell danser og spesialiserer seg i HipHop og Commercial. Han danset nylig for TIX på Eurovision 2021 og har tidligere danset på VG-lista, for store artister og i musikkvideoer. Christian Smith jobber også som profesjonell danser og holder danseklasser i inn- og utland. Han har spesialisert seg innenfor old school-hiphop med elementer fra house og popping. Christian har danset på VG-lista og deltatt på flere store danseoppsetninger.

​Dansecamp Junior arrangeres to ganger i løpet av sommeren, Junior 1 (28. juni til 2. juli) og Junior 2 (9. til 13. august). Junior 2 er allerede fullbooket, men det er fortsatt noen få ledige plasser igjen på Junior 1. Disse campene vil bestå av blant annet dansetimer, turn, akrobatikk, kostymedesign og lek.

Både instruktører og arrangører er opptatt av smittevern, og med dagens smittevernsregler kan vi gjennomføre campene i sin helhet.