KCK med spenstig sykkelprosjekt

AGDER: Prosjektet, som er støttet av Norges Cykleforbund og Areal og transport i Agder, har som hensikt å gjøre sykling til et mer naturlig og attraktivt valg for barn og unge. Ved å pakke inn prosjektet i rammene av terrengsykling, sikrer vi en arena som skapt for mestring. KCK besøker skolene i Agder med dyktige instruktører og et opplegg som er lagt opp etter ulik progresjon, hvor alle får noe å bryne seg på.

– Dette er et opplegg som, i tillegg til å være morsomt og lærerikt, også treffer mange av de elevene som strever med ulike utfordringer i en vanlig skoledag, oppsummerte en lærer fra Solholmen skole.

På denne måten drar vi elevene ut av normene og reglene. Bort dit asfalten slutter, og ting ikke er like selvsagt. Vi opplever at spenningen og at de selv hele tiden møtes og utfordres ut ifra egne forutsetninger, gir en enorm grobunn for mestring. Sykling pakkes inn og læres bort på en måte mange ikke har sett eller prøvd. Her teller vi ikke medlemskap, watt eller medaljer. Vi teller smil, fall med påfølgende mestringstårer, barn og unge som gjør ting de aldri trodde de ville tørre.

Prosjektet ledes av undertegnede og instruktørene Audun Haugen og Håkon Aas, også de fra KCK, bidrar på en fantastisk måte. ikke i å messe om sykkelsporten, men i møte med barn og unge med ulike forutsetninger.

De siste seks ukene har KCK besøkt 450 elever på til sammen 6 skoler. 10 skoler står for tur. Verktøyet er sykkel og mennesker, resultatet er så mye mer.

For å lese mer om NCF Sykkelskolen, gå inn på kck.no