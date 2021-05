Randesund-duo til eliteserielag

KRISTIANSAND: Her forteller jentene med egne ord hvorfor de har valgt seg en ny klubb og om tiden i Randesund.

Camilla: – Jeg reiser til Oslo og Oppsal 26. juli, da starter oppkjøring til ny sesong. Jeg har søkt studier ved Oslo Met, og starter opp der i midten av august. Mine ambisjoner for kommende sesong er å utvikle meg enda mer som spiller. Styrke, hurtighet, teknisk og i forsvar: Jeg har egentlig fokus på alt.

– Jeg har vært Randesund-spiller siden jeg var seks år gammel, og har så uendelig mange gode minner derfra. Fra jeg startet opp og hadde mamma som trener til jeg var 14 år, og fra da har hatt Sverre Bleie, Fredrik Valderhaug, Mass Berg Johansen, og Jørg Are Gjermundnes som trenere, som alle har gitt meg mye i disse viktige årene. Randesund er velorganisert med et utrolig god støtteapparat i foreldre som engasjerer seg og stille opp på alt av dugnader og arrangementer- ikke minst som heiagjeng land og strand rundt. Det blir rart, men riktig og spennende for meg å spille i blått på Østlandet.

Martine: – Jeg gjorde grundige undersøkelser av klubb, spillere og trenere før jeg bestemte meg for Follo. Laget består av en blanding av unge spillere og spillere med erfaring fra eliteserien. Det fokuseres på hurtig og direkte håndball, noe som passer meg godt. Jeg ser virkelig muligheten til å ta nye steg på veien og lære av trenere og spillerne på laget. Jeg har skrevet en toårskontrakt og gleder meg enormt til å spille der.

– Jeg flytter jeg til Oslo i midten av juli for å starte oppkjøring til ny sesong. Jeg har tenkt å studere ved siden av, men det er håndballen som er hovedfokuset for meg de neste årene. Å spille i eliteserien blir et hakk opp, og jeg tror det blir tøft. Jeg tror vi må tørre å spille tøffe kamper, men samtidig også forvente å vinne de riktige kampene. Jeg gleder meg til å spille på et nivå hvor jeg må strekke meg, for det er da jeg kommer til å ta nye steg, og det ser jeg veldig frem til.

– Ambisjonene mine på håndballbanen er fremdeles skyhøye. Jeg ønsker å bidra til at Follo først og fremst holder seg i eliteserien og helst stabiliserer seg i divisjonen. Det siste året i Randesund har vært spesielt. Vi fikk en tøff start, noe vi måtte forvente som nyopprykket lag i 1. divisjon, men etter hvert fikk vi vendt oss til nivået og hadde flere gode kamper som ga seier da serien plutselig ble stanset. Vi slo faktisk topplaget Follo på bortebane, noe som nok var årets høydepunkt. Det er veldig synd at serien ble avsluttet på det tidspunktet, siden vi da var skikkelig på gang. Til tross for at serien ble avsluttet halvveis i sesongen, var jeg tross alt heldig som fikk spille 12 kamper i 1. divisjon og ta det neste steget i utviklingen.

Vi kommer til å savne denne duoen i Randesund, men det er bra klubben klarer å utvikle spillere til høyere nivåer.