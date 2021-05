Evjemoen-Kristiansand: Løpet mot sola

UTØVERBLOGG: Fra før var vi bare delvis kjent med sykkelrute 3. En løype som vi ser glimt av fra riksvei 9, og som følger traseen til den gamle Setesdalsbanen.

Turen ble en suksess. Vi startet alle sju fra Evjemoen tidlig om lørdagen og de første 21 kilometerne til Kile stasjon var helt fantastisk. Denne turen trenger man ikke løpe. Ta gåskoa fatt og opplev denne er vår anbefaling.

Videre mot Røyknes fortsatte idyllen. Først grus, deretter asfalt. Hele tiden hadde vi vann på venstre side og biler var det minimalt av. Etter 37 kilometer passerte vi Røyknes stasjon.

Deretter fortsatte vi på sykkelrute 3 til Grovane. Vi tok asfalten fra Steinsfossen, over Ravnås og hjem til Vågsbygd. Alle i samlet flokk etter snaue ni timer, inkludert gode matpauser. Litt avhengig av hvor folk bor ble det 70-80 kilometer med løping på hver. Men det viktige var ikke distansen. Naturopplevelsen og sykkelrute 3 innfridde 100 prosent. Løypa var godt merket, i tillegg til at vi løp mot sola.

Colleen Delane-Skibsrud melder følgende etter å ha satt en solid pers i antall kilometer:

– Om noen hadde sagt at jeg skulle klare å løpe sju mil på én dag, ville jeg ha trodd de var stein gale. Det viser seg at alt faktisk er mulig og det som ligger mellom ørene er det eneste som står i veien for å oppnå et slik hårete mål. Tøffingene i Vågsbygd Runners var fantastiske og har ufarliggjort dette som var litt crazy for meg. Sammen opplevde vi vakre landskap denne flotte løpsdagen.

Les også:

Skal klare en million skritt i desember

100.000 skritt på 12 timer