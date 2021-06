Kåret til årets ildsjel

ARENDAL: Prisen ble delt ut til Steinar onsdag kveld. Etter at prisen var delt ut, hyllet hans klubb Sørfjell IL ham slik:

«En ildsjel, en tro tjener, en engasjert sjel som vier MYE tid til idrettslaget sitt. På tvers av grener og i flere ledd.»

Denne karen engasjerer seg kontinuerlig til beste i alt som betyr noe for medlemmene i hovedstyret, håndball, fotball, frisbee, judo, rugby, svømming og alle andre tilbud vi har.

Han gjør jobben vi alle er avhengig av at blir gjort, men som mange helst unngår.

Han har full kontroll på debet og kredit og styrer med sikker hånd økonomien for både grupper og lag siden 2011 og frem til d.d. En uvurderlig økonomisk jobb utføres kontinuerlig for hele klubben, og alt til beste for klubben og klubbens medlemmer og etterkommere.

Han er medvirkende i flere av gruppestyrene som sekretær, og dette med et mål at trenere og frivillige skal enkelt kunne utføre sine oppgaver i tillegg til å holde motivasjonen på topp.

Han skaper igjennom sitt enorme engasjement, motivasjon og trygghet iblant klubbens tillitsvalgte og trenere.

Alle skulle hatt en Steinar i sitt idrettslag – Sørfjell er så usannsynlig heldige!

Historien:

Steinar Rasmussen spilte fotball på aldersbestemte lag på slutten av 60- og 70 – tallet. Høydepunktet hans er nok da han ble bl.a. matchvinner da Sørfjell slo Start 1-0 i finalen i Sørlandsmesterskapet i fotball i smågutteserien. Fra han var 15-16 år var han en ivrig friidrettsutøver i en årrekke og var aktiv helt opp til seniornivå.

Alt som var tungt og skulle kastes langt (kule, diskos og slegge) var hans beste øvelser. 11974 som 19-åring var han på 20. plass på norgesstatistikken i kule med bestenotering 14.89 meter i kule og diskos 38.18 meter. To bronsemedaljer i NM fikk han også med seg.

Etter sin aktive idrettskarriere har Steinar i over ti år hatt en rekke aktive verv som friidrettskontakt, kasserer, sekretær og mentor i både fotballgruppa, håndballgruppa og i Hovedstyret i Sørfjell.

Etter hvert som nye ledere og medlemmer i gruppene i Sørfjell har kommet inn har Steinar vært der og bidratt med uvurderlig støtte, erfaring og kompetanse som har sørget for kontinuitet og som et «lim» i klubben og slik sett bidratt til at det føles trygt for nye mennesker å påta seg verv i klubben, noe som klubben vår er helt avhengig av. Steinar er jo der og vi kan jo spørre han dersom det er noe vi lurer på!

Så til slutt, hvis en leser om en ildsjel, så beskrives ildsjelen ofte med ord som «sjelden» og «en sjel fylt av brennende begeistring og iver» og «en person som deltar entusiastisk og gjør en uegennyttig innsats».

Dette er en sann beskrivelse av Steinar Rasmussen.

Gratulerer med Ildsjelprisen, Steinar!