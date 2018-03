Lek deg i form

Nok en løpetur i den vante løypa? Uendelige lengder i svømmebassenget? Ensidig trening kan bli monotont. Men trener du triatlon, trener du variert helt naturlig. Da hopper du nemlig fra den ene aktiviteten til den andre.

For pussig nok - triatlon passer spesielt godt for nybegynnere!

Joda, det er nok av triatleter som trener systematisk, med detaljerte treningsprogrammer og stadige målinger av puls og watt. Men det er ikke nødvendig for at du skal lykkes med å nå dine mål.

Triatlon handler nemlig ikke bare om Ironman, ni-ti timer med umenneskelige anstrengelser, sterke individualister og et abnormt konkurranseinstinkt. Triatlon handler vel så mye om mestring og begeistring, gjerne sammen med andre. Og om å leke seg i form! Vi voksne har en lei tendes til å glemme leken og gleden. Vi legger i stedet for mye vekt på prestasjoner, KPI-er, bench marks og resultater. Også når vi trener.

Men du trenger ikke excel-ark når du trener. Og du trenger ikke å være en "suksess" på idrettsbanen. De fleste av oss kommer jo aldri til å stå på toppen av pallen. I hvert fall ikke i større mesterskap. Men det er ikke målet vårt heller. Vi trener for å komme i litt bedre form. Sterkere bein? Flatere mage? Bredere skuldre? Jo takk, bring it on. Og da er det viktigste å gjøre noe; for litt trening er så ufattelig mye bedre enn ingenting.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Det beste ved triatlon er den fantastiske, allmenne formen du kommer i; som verken svømming, sykling eller løping kan gi hver for seg. Og så bryter det opp rutinene dine, noe som kan bringe fram smilet hos noen og enhver.

Bedre kondisjon og en mer veltrent kropp er attraktivt. Men trener du variert, reduserer du også risikoen for belastningsskader, noe som mange nybegynnere lett plages med.

Motivasjon er alt. Uten lyst og motivasjon til å gjennomføre og oppnå mer, skjer det ingenting. Det vanskeligste er gjerne å komme i gang. Og det å stå "distansen".

For om du er aldri så giret, har motivasjon en tendens til å falme etter hvert. Mange opplever at det butter etter noen uker. Spesielt vanskelig er det når den isende nordavinden jager rundt hushjørnene og regnet øser ned. Og det er da det er så godt å ha variasjonen (og leken) å ty til.

For om det er aldri så rufsete ute; i svømmehallen på Aquarama er du godt skjermet. Og legger du inn en sykkeløkt og en løpetur gjennom uka, er mye gjort. (Fritt fram for ski på vinteren!)

Legg dessuten inn litt høy puls ved jevne mellomrom. Da er det vanskelig å unngå bedre kondis. Gjerne side om side med en

Men hvordan komme i gang?

"Hemmeligheten bak å komme seg videre, er å starte. Hemmeligheten bak å starte, er å bryte opp den store, overveldende oppgaven i små, håndterlige oppgaver, for deretter å umiddelbart starte på den første", mente Mark Twain.

For mange starter det med målet. Og gjerne ett som ligger litt fram i tid. Meld deg på en triatlon med det samme. Da har du en konkret dato å jobbe mot, og en ditto distanse å trene deg opp til.

Motivasjonen får du på kjøpet.

Og så tar du små steg mot målet hver uke. Da fullfører du - med et smil.

Les også:

Hvor mye skal jeg trene?

Del treningen i periode - kom i ditt livs form

Slik kler du deg for trening i kulda