Sørlending får gjev fotballpris

Norges Fotballforbund har tildelt Nikken-prisen for 2018 til Øystein Øysæd fra Kvinesdal IL.

Den formelle prisoverrekkelsen vil finne sted under tingmiddagen i forbindelse med forbundstinget på Ullevaal stadion 9. – 10. mars.

Begrunnelse:

Øystein Øysæd har i en årrekke utmerket seg svært positivt på klubbnivå, men har også bidratt på mye kretsnivå. Han har blant annet vært sentral innenfor anleggsutvikling i kretsen.

Han er en mann med et fantastisk godt humør, som alle i Agder kjenner.

Han har i over 50 år bidratt i hjembygden som leder, koordinator, trener, inspirator og lagspiller.

Øysæd er Kvinesdals største fotballpersonlighet med 605 A-kamper og 250 seriemål på samvittigheten. Han utmerket seg med sine fotballferdigheter. Større klubber enn Kvinesdal la merke til hans fotballferdigheter, deriblant Start og Strømsgodset. Øysæd forble lojal mot sin moderklubb. Etter han sluttet som spiller var han A-lagets trener i fire sesonger.

75-åringen har vært med i Kvinesdal IL siden 1953 og er i dag driftsansvarlig på idrettsanlegget til Kvinesdal IL.

I 1963 ble han med i fotballstyret og i 1965 som 21 åring ble han valgt til formann. Seinere ble han formann i hovedstyret, og det var han i en årrekke.

Siden 1980 har Øystein vært ansatt i klubben som daglig leder/banemester. Kvinesdal har i alle år vært kjent for sin fine grønne hovedbane. Dette har Øystein æren for. I tillegg var han pådriver for at Kvinesdal IL var en av de første klubbene som fikk kunstgressbane. Han var igjen pådriver for et flott nytt stadion-prosjekt i Kvinesdal, som inneholder innendørshall og to nye kunstgressbaner.

Hele fotballmiljøet på Sørlandet kjenner Øysæd og blant mange av oss går han bare under navnet «Legenden».

Øysæd har tidligere mottatt Kongens fortjenestmedalje i sølv, Kvinesdal kommunes kulturpris og NFFs honorære lederstipend.