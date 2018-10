Randesund J18 til nasjonal eliteserie

GJØVIK: Randesund J18 har nå spilt to kvalik-runder med tre kamper i hver runde. Første kvalik runde var på hjemmebane i Sukkevannhallen der de vant overlegent alle kampene med god margin.

Randesund-jentene dro til Gjøvik fredag 5. oktober for å spille 2. kvalik. I denne kvalik-runden møtte Randesund-jentene litt mer motstand, men til tross for det, vant Randesund-jentene komfortabelt alle kampene.

Første kamp lørdag mot Haslum var en jevn kamp, men Randesund-jentene greide å ligge behagelig med 3-5 mål foran Haslum og vant 25-22.

Frank Fosse

Lørdagens andre kamp var mot Gjøvik. Denne kampen var ganske lik kampen mot Haslum og Randesund-jentene vant 25-20.

Frank Fosse

Søndagens kamp var mot Oppegård som Randesund vant 27-23. Randesund-jentene spilte også og vant mot Oppegård i finalen i elite-turneringen Skjærgårdslekene i Tønsberg i august i år. Under helgens kamp kunne en se at Oppegård hadde gjort leksa si og stilte med god motstand mot Randesund-jentene.

Frank Fosse

Oppegård valgte å ta ut keeper og spille med sju angrepsspillere fra start i første omgang. Noe som resulterte i at Oppegård ledet de første ti minuttene før Randesund klarte å å knekke koden og utnytte mulighetene med at målet til Oppegård stod åpent. Randesund-keeperen Martine Thorsen benyttet også denne muligheten til å skåre to mål i fra egen målgård.

Frank Fosse

Trenere Sverre Bleie og Terje Ingebrethsen er veldig godt fornøyd jentenes innsats i helgen og ser frem til 1. serierunde i november.

Frank Fosse

Foreldrekontakten Hildegunn Byklum har allerede sendt søknad om å få tildelt 1. serierunde, da første kvalik runde var en stor suksess i Sukkevannhallen.

Frank Fosse

Lerøyserien utvides i år fra 16 lag til 24 lag i hver klasse. Kvalik-rundene gjennomføres over to helger der 24 lag skal stå igjen til seriespillet. De 24 lagene deles i to avdelinger med 12 lag basert på seeding. Seriespillet arrangeres over fire runder. De fire best plasserte lagene etter endt seriespill går til nasjonalt sluttspill.

