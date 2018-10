Lokalderby på Idda arena

KRISTIANSAND: Sist helg startet seriespillet for sesongen 2018/19, med lokalderby mellom Idda U13 og Kik U13. Guttene på begge lag kjenner hverandre godt og det var nok noen høye skuldre i første kamp.

Lørdagen var første kampdag. Idda U13 startet litt usikkert, men tok fort grep om kampen og gikk raskt opp i en 3-0-ledelse. Mot slutten av kampen gjorde de noen feil som de ble straffet for. Kampen endte 3-3, noe Idda-guttene opplevde som veldig surt siden de hadde styrt det meste av kampen. I tillegg fikk de underkjent et mål som ble skåret i siste sekund. Etter en diskusjon med meddommerne ble det ikke dømt mål, siden pucken ikke var inne før fløyta gikk.

Per Christian Aune

Nullstilte seg søndag

Sånn er hockey, og det var bare å nullstille seg for kampen søndag. Søndag klokka 10 møttes lagene igjen. De høye skuldrene var senket og gutta var fullt fokusert. Trener Edvardt Saugen hadde spillermøte før kamp og gikk gjennom ”game-plan” og rekkeoppsett (hvem som skal spille i hvilke posisjoner). Kampbildet ble veldig likt som dagen før. Idda U13 satte et høyt tempo og la press på Kik.

Per Christian Aune

Etter hvert begynte skuddene å sitte og hardt arbeid foran en meget god Kik-keeper ga resultater. Kampen endte 6-1 til Idda U13, noe laget var meget fornøyd med. Trener Edvardt Saugen overtok dette laget for ett år siden. Da forklarte han hvordan han ville jobbe med laget for å få en best mulig lagutvikling. Det har vært enormt fokus på å lære å gå riktig på skøyter og bruke riktig teknikk.

Per Christian Aune

Fin utvikling

Nå i år har hele laget hatt den utviklingen han forklarte at han jobbet for. Jobben er ikke ferdig, den fortsetter allerede på treningen til uka. Vi gratulerer Idda U13 med storseier i lokaloppgjøret og gleder oss til resten av sesongen som avsluttes med et nytt lokalderby. Det skal også nevnes at Idda ”vant” kampen på tribunen. Spillerne satte stor pris på all jubel og heiarop de fikk under hele kampen. Idda U13 består av spillere fra 2008, 2007 og 2006. Det er en veldig flott gjeng som jobber for hverandre og er meget heldige som har en trener som kan fortsette å gi dem nye løft fremover.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Vi ønsker oss flere gutter og jenter på isen til dette laget. Så er det noen som har lyst til å prøve seg er de hjertelig velkommen. Ta kontakt med oss på enten www.iddahockey.no eller på vår Facebookside: Idda ishockeyklubb Kristiansand. Vi er en god blanding av nye spillere og andre som har spilt noen år. Og for de som ønsker å se hvor gode guttene er, så er det bare å møte opp på kamp til helgen.