Mandal-skytter vant Vårstevnet

GRIMSTAD: Banesesongen ble innledet denne helgen med blant annet den 51. utgaven av Vårstevnet hos Imenes Skytterlag i Grimstad. Stevnet samlet 163 deltagere fra hele Sørlandet og mange av de lokale skytterne var i aksjon på både 100 og 300m. Kenneth Stubstad fra Mandal skjøt solide 346 poeng på fredag kveld – en poengsum som ingen nådde opp til gjennom resten av stevnet, og Kenneth vant stevnet foran Peter Sørli (5) og Arnfinn Bakkevoll (5) begge fra Søgne skytterlag.

Kenneth er «norma-skytter» – noe som «uinnvidde» i skytesporten betyr at man skyter i klasse 3-5 og er over 55 år. Kenneth legger ikke skjul på at det var veldig moro å vinne det gjeve Vårstevne til Imenes skytterlag som har tradisjoner over 50 år tilbake.

Et titalls skyttere fra de lokale skytterlagene Mandal-, Holum- og Grindølen skytterlag deltok og flere stakk seg fram i baneåpningen. I klassen for veteraner over 55 år ble det bronseplass til Tor Fasseland fra Mandal skytterlag og i en annen veteranklasse, klassen for veteraner over 73 år, klinket Karsten Valand fra Grindølen skytterlag til med 350 poeng og vant.

Blant ungdomsskytterne endte det i rekruttklassen (11-13 år) med sølvplass til Mina Wårøy Møll fra Holum skytterlag med 341 poeng, og fjerdeplass til Mads Langfjord fra Mandal skytterlag med 337 poeng -i sitt første utendørs banestevne.

Vårstevnet 2018, Imenes Skytterlag

Mesterskap

Klasse 3-5: 1. Kenneth Stubstad, Mandal 346, 2. Peter Sørli, Søgne 345, 3. Arnfinn Bakkevoll, Søgne 345, 4. Kåre G. Brekke, Greipstad 345, 5. Geir Atle Metveit, Imenes 344, 5. Kim Johan Vemmelvik, Kristiansand og Omegn 344, 7. Anders Edvin Gusdal, Imenes 343, 8. Wenke Blien, Flikka 343, 9. May Elin Frøyland, Lyngdal 342, 10. Runar Tveito, Lunde 342, 11. Inge Hvitås, Sauherad 341, 12. Steinar Skoland, Lyngdal 341, 13. Torgeir Jåtun, Greipstad 340, 14. Ingeborg Rosøy, Heim/Hemne 340, 15. Helene Storenes, Imenes 340, 16. Trygve Borgen, Sande 339, 17. Tor Harald Lund, Søgne 339, 18. Trygve Thaule, Rise og Løddesøl 338, 19. Helena Metveit, Imenes 337, 20. Bjørn Tore Beisland, Imenes 337, 21. Christopher Haddal, Flikka 336, 22. Tom Nyhaven, Søgne 335, 23. Einar Tunheim, Hå 335, 24. Gunnar Hølland Solvik, Vegårshei 334, 25. Cecilie Vemmelvik, Kristiansand og Omegn 333, 26. Stein Taanevig, Mandal 333, 27. Anja Karine Bjørnsen, Drangedal 333, 28. Arild Valand, Mandal 333, 29. Håvard Forsdal, Rise og Løddesøl 333, 30. Per Kristian Aas, Lunde 333, 31. Marius Rinde, Farsund 332, 32. Alvilde Røiseland, Holum 331, 33. Knut Martin Hølland Solvik, Vegårshei 330, 34. Nina Vatne Alfsen, Vegårshei 330, 35. Ole Nikolai Rydningen, Rise og Løddesøl 330, 36. Kenneth Rakkestad, Vennesla 329, 37. Arne Hægestøyl, Dølemo 329, 38. Bjørn Bjellerås, Imenes 328, 39. Ole Håkon Eidså, Greipstad 327, 40. Guttorm Søndeled, Søndeled 327, 41. Karl Haslestad, Ugland 326, 42. Kjetil jr. Igland, Imenes 326, 43. Ørjan Metveit, Imenes 325, 44. Kåre Vidringstad, Lyngdal 324, 45. Johan Sørli, Greipstad 324, 46. Bjørn Vidringstad, Lyngdal 321, 47. Jan Dalene, Kristiansand og Omegn 321, 48. Bjørn Mølland, Greipstad 319, 49. Leif Atle Beisland, Imenes 317, 50. Sindre Tunheim, Imenes 317, 51. Tor Henning Post, Ugland 316, 52. Johan Morka, Ugland 315, 53. Svein Jåtun, Greipstad 311, 54. Maren Hølland Solvik, Vegårshei 300, 55. Siv Tone Rossevatn, Øvre Eiken 296, 56. Mette Elisabeth Finnestad, Søgne 234, 57. Kristian Fjellheim Bakke, Sannidal 233, 58. Ingvald Førde Ekra, Imenes 231, 59. Alf Kristian Alfsen, Vegårshei 223, 60. Jon F. Valbø, Sannidal 223.

V55: 1. Anders Metveit, Imenes 344, 2. Georg Gulbrandsen, Dølemo 343, 3. Tor Fasseland, Mandal 340, 4. Folke Helle, Finnøy 337, 5. Lars Esse, Bamble 336, 6. Stein Feyling Østbøll, Birkenes 334, 7. Oddvar Skov-Skov, Vennesla 333, 8. Arild Håkedal, Dølemo 329, 9. Arne Palerud, Drangedal 329, 10. Thor Vigre, Imenes 326, 11. Dagfinn Vemmelvik, Greipstad 323, 12. Jacob Olimstad, Vegårshei 238.

J, 16-17 år: 1. Andreas Finnestad Lund, Søgne 348, 2. Leif Sindre Modalsli Kongevold, Flikka 346, 3. Kjetil Fjellheim, Sannidal 345, 4. Thomas Munch-Olsen, Vegårshei 344, 5. Fredrik Stubstad, Mandal 339, 6. Magnus Johannessen, Søgne 338, 7. Tor Christian Mathisen, Bamble 325, 8. Lars Rakkestad, Vennesla 324.

ER, 14-15 år: 1. Caroline Finnestad Lund, Søgne 350, 1. Amalie Sagemoen, Ugland 350, 3. Benjamin Langenes Nyhaven, Søgne 350, 4. Kristian Storenes, Imenes 349, 5. Vegard Knutson, Imenes 348, 6. Marianne Rossevatn, Øvre Eiken 345, 7. Daniel Dølemo, Imenes 338, 8. Markus Gauslå, Froland 330.

R, 11-13 år: 1. Martin Ødegård, Greipstad 349, 2. Mina Wårøy Møll, Holum 341, 3. Joar Vetle Modalsli Kongevold, Flikka 340, 4. Mats Langfjord, Mandal 337, 5. Svein Christian Mathisen, Bamble 336, 6. Sander Emil Ånonsen, Froland 335, 7. Jonas Skajå Olimstad, Froland 334, 8. Vemund Kristoffer Paul, Imenes 331, 9. Tor Emil Vimme, Froland 326, 10. Viktoria Haga Øvrevik, Gann 325, 11. Henning Stien Nordbø, Kristiansand og Omegn 324, 12. Jakob Hesthag, Ugland 307, 13. Emil Langenes Nyhaven, Søgne 226.

V65: 1. Nils Seldal, Klepp 350, 2. Jostein Myklebust, Klepp 349, 3. Nils Haugaas, Froland 349, 4. Per Torleiv Tveiten, Bykle 348, 5. Thor Høgsveen, Porsgrunds 348, 6. Magne Rike, Froland 348, 7. Olav Anders Olstad, Dølemo 345, 8. Ole Kr. Nyhus, Øyfjell 344, 9. Jan Tore Rogn, Bamble 343, 10. Dag Skarpodde, Drangedal 343, 11. Arnfinn Pedersen, Froland 340, 12. Per Åge Grøsle, Imenes 340, 13. Hans Petter Øverbø, Siljan 339, 14. Per A. Pedersen, Kristiansand og Omegn 338, 15. Odd Hesthag, Ugland 334, 16. Arnfinn Nordbø, Kristiansand og Omegn 329, 17. Dagfinn Olsen, Froland 243, 18. Hallgeir Igland, Imenes 239, 19. Steinar Mandt, Øyfjell 235.

V73: 1. Karsten Valand, Grindølen 350, 2. Ivar Omdal, Vennesla 349, 3. Halvar Austvoll, Klepp 349, 4. Åge Tvermyr, Froland 349, 5. Harald Jensen, Lyngdal 348, 6. Harald Englund, Søgne 348, 7. Torjus Ågedal, Grindølen 348, 8. Gunnar Torstein Olsen, Løveid 347, 9. Åsmund Idland, Gjesdal 346, 10. Ingvar Aarhus, Greipstad 345, 11. John Løland, Birkenes 345, 12. Bjørn Bakken, Siljan 344, 13. Tore Allum, Siljan 344, 14. Aslak Lonebu, Imenes 344, 15. Willy Krafft, Løveid 343, 16. Paul Notto Mikkelsen, Imenes 337, 17. Thomas Ivar Sundtjønn, Herefoss 336, 18. Johan Sandland, Imenes 329, 19. Oddbjørn Larsen, Torridal 245, 20. Sverre Vidringstad, Kristiansand og Omegn 244.

Klasse 2: 1. Silje Metveit, Imenes 336, 2. Kirsten Sørli, Greipstad 333, 3. Hjørdis Skarmyr, Rise og Løddesøl 330, 4. Ådne Jenssen, Mandal 324, 5. Kåre Bjørn Morka, Ugland 324, 6. Tom Landås, Imenes 323, 7. Gro Suvatne, Greipstad 319, 8. Kari Jørgensen, Imenes 318, 9. Jacob Andre Torgersen, Ugland 317, 10. Hans Tore Gauslå, Froland 234, 11. Tallak Askland, Dølemo 225, 12. Marte Natalie Røyland Jacobsen, Holum 0.

EJ, 18 år: 1. Jørand Aas, Lunde 345.

Hovedskyting

Klasse 5: 1. Kenneth Stubstad, Mandal 246, 1. Kim Johan Vemmelvik, Kristiansand og Omegn 246, 3. Arnfinn Bakkevoll, Søgne 246, 4. Peter Sørli, Søgne 245, 5. Geir Atle Metveit, Imenes 245, 6. Wenke Blien, Flikka 245, 7. Inge Hvitås, Sauherad 244, 8. Runar Tveito, Lunde 244, 9. May Elin Frøyland, Lyngdal 244, 10. Anders Edvin Gusdal, Imenes 243, 11. Steinar Skoland, Lyngdal 243, 12. Ingeborg Rosøy, Heim/Hemne 242, 13. Tor Harald Lund, Søgne 242, 14. Bjørn Tore Beisland, Imenes 242, 15. Torgeir Jåtun, Greipstad 241, 16. Helene Storenes, Imenes 241, 17. Christopher Haddal, Flikka 237, 18. Einar Tunheim, Hå 237, 19. Ole Nikolai Rydningen, Rise og Løddesøl 236, 20. Stein Taanevig, Mandal 234, 21. Mette Elisabeth Finnestad, Søgne 234, 22. Sindre Tunheim, Imenes 233, 23. Arild Valand, Mandal 233, 24. Alvilde Røiseland, Holum 232.

Klasse 4: 1. Kåre G. Brekke, Greipstad 245, 2. Trygve Borgen, Sande 241, 3. Helena Metveit, Imenes 240, 4. Trygve Thaule, Rise og Løddesøl 240, 5. Håvard Forsdal, Rise og Løddesøl 237, 6. Per Kristian Aas, Lunde 237, 7. Tom Nyhaven, Søgne 236, 8. Marius Rinde, Farsund 236, 9. Johan Sørli, Greipstad 236, 10. Gunnar Hølland Solvik, Vegårshei 235, 11. Cecilie Vemmelvik, Kristiansand og Omegn 234, 12. Knut Martin Hølland Solvik, Vegårshei 234, 13. Kåre Vidringstad, Lyngdal 233, 14. Anja Karine Bjørnsen, Drangedal 233, 15. Kenneth Rakkestad, Vennesla 233, 16. Kristian Fjellheim Bakke, Sannidal 233, 17. Nina Vatne Alfsen, Vegårshei 232, 18. Guttorm Søndeled, Søndeled 231, 19. Bjørn Bjellerås, Imenes 229, 20. Karl Haslestad, Ugland 228, 21. Kjetil jr. Igland, Imenes 228, 22. Ørjan Metveit, Imenes 227, 23. Tor Henning Post, Ugland 227, 24. Bjørn Vidringstad, Lyngdal 225, 25. Jan Dalene, Kristiansand og Omegn 225, 26. Jon F. Valbø, Sannidal 223, 27. Siv Tone Rossevatn, Øvre Eiken 212.

Klasse 3: 1. Arne Hægestøyl, Dølemo 234, 2. Ingvald Førde Ekra, Imenes 231, 3. Ole Håkon Eidså, Greipstad 229, 4. Bjørn Mølland, Greipstad 229, 5. Johan Morka, Ugland 225, 6. Alf Kristian Alfsen, Vegårshei 223, 7. Svein Jåtun, Greipstad 222, 8. Leif Atle Beisland, Imenes 220, 9. Maren Hølland Solvik, Vegårshei 205.

Klasse 2: 1. Hjørdis Skarmyr, Rise og Løddesøl 242, 2. Silje Metveit, Imenes 242, 3. Kirsten Sørli, Greipstad 236, 4. Hans Tore Gauslå, Froland 234, 5. Tom Landås, Imenes 233, 6. Gro Suvatne, Greipstad 231, 7. Jacob Andre Torgersen, Ugland 230, 8. Kåre Bjørn Morka, Ugland 230, 9. Ådne Jenssen, Mandal 227, 10. Kari Jørgensen, Imenes 227, 11. Tallak Askland, Dølemo 225, 12. Marte Natalie Røyland Jacobsen, Holum 0.

Klasse 1: 1. Silje Sørby, Froland 242, 2. Nina Nicole Woodward, Herefoss 220, 3. Jan Otto Jakobsen, Greipstad 218, 4. Yngve Wehus, Rise og Løddesøl 206.

V55: 1. Anders Metveit, Imenes 245, 2. Georg Gulbrandsen, Dølemo 244, 3. Folke Helle, Finnøy 241, 4. Lars Esse, Bamble 240, 5. Tor Fasseland, Mandal 240, 6. Thor Vigre, Imenes 240, 7. Stein Feyling Østbøll, Birkenes 239, 8. Jacob Olimstad, Vegårshei 238, 9. Oddvar Skov-Skov, Vennesla 237, 10. Arild Håkedal, Dølemo 235, 11. Arne Palerud, Drangedal 234, 12. Dagfinn Vemmelvik, Greipstad 231.

J, 16-17 år: 1. Leif Sindre Modalsli Kongevold, Flikka 249, 2. Andreas Finnestad Lund, Søgne 248, 3. Kjetil Fjellheim, Sannidal 246, 4. Thomas Munch-Olsen, Vegårshei 245, 5. Fredrik Stubstad, Mandal 243, 6. Magnus Johannessen, Søgne 240, 7. Lars Rakkestad, Vennesla 234, 8. Tor Christian Mathisen, Bamble 226.

ER, 14-15 år: 1. Caroline Finnestad Lund, Søgne 250, 2. Amalie Sagemoen, Ugland 250, 3. Benjamin Langenes Nyhaven, Søgne 250, 4. Vegard Knutson, Imenes 249, 5. Kristian Storenes, Imenes 249, 6. Marianne Rossevatn, Øvre Eiken 245, 7. Daniel Dølemo, Imenes 241, 8. Markus Gauslå, Froland 234.

R, 11-13 år: 1. Martin Ødegård, Greipstad 249, 2. Mina Wårøy Møll, Holum 244, 3. Joar Vetle Modalsli Kongevold, Flikka 242, 4. Mats Langfjord, Mandal 241, 5. Jonas Skajå Olimstad, Froland 240, 6. Svein Christian Mathisen, Bamble 239, 7. Sander Emil Ånonsen, Froland 239, 8. Tor Emil Vimme, Froland 236, 9. Vemund Kristoffer Paul, Imenes 235, 10. Viktoria Haga Øvrevik, Gann 232, 11. Henning Stien Nordbø, Kristiansand og Omegn 228, 12. Emil Langenes Nyhaven, Søgne 226, 13. Jakob Hesthag, Ugland 217.

NU, -15 år: 1. Birk Finstad, Greipstad , 1. Ole Homdrom, Imenes , 1. Håvard Lilleholt, Imenes , 1. Joachim Morka, Ugland , 1. Tim Orian Nilsen, Froland , 1. Emil Alexander Rom, Imenes , 1. Christoffer Skarmyr Pedersen, Rise og Løddesøl , 1. Endre Wold Moen, Imenes.

V65: 1. Nils Seldal, Klepp 250, 2. Per Torleiv Tveiten, Bykle 250, 3. Nils Haugaas, Froland 250, 4. Jostein Myklebust, Klepp 250, 5. Thor Høgsveen, Porsgrunds 248, 6. Dag Skarpodde, Drangedal 248, 7. Magne Rike, Froland 248, 8. Jan Tore Rogn, Bamble 247, 9. Olav Anders Olstad, Dølemo 246, 10. Ole Kr. Nyhus, Øyfjell 246, 11. Arnfinn Pedersen, Froland 244, 12. Per Åge Grøsle, Imenes 244, 13. Dagfinn Olsen, Froland 243, 14. Odd Hesthag, Ugland 243, 15. Hans Petter Øverbø, Siljan 242, 16. Per A. Pedersen, Kristiansand og Omegn 242, 17. Hallgeir Igland, Imenes 239, 18. Steinar Mandt, Øyfjell 235, 19. Arnfinn Nordbø, Kristiansand og Omegn 232.

V73: 1. Karsten Valand, Grindølen 250, 2. Halvar Austvoll, Klepp 250, 3. Ivar Omdal, Vennesla 249, 4. Åge Tvermyr, Froland 249, 5. Harald Englund, Søgne 249, 5. Torjus Ågedal, Grindølen 249, 7. Harald Jensen, Lyngdal 248, 8. Gunnar Torstein Olsen, Løveid 247, 9. Ingvar Aarhus, Greipstad 247, 10. Bjørn Bakken, Siljan 247, 11. Åsmund Idland, Gjesdal 247, 12. John Løland, Birkenes 247, 13. Tore Allum, Siljan 246, 14. Thomas Ivar Sundtjønn, Herefoss 245, 15. Oddbjørn Larsen, Torridal 245, 16. Willy Krafft, Løveid 244, 17. Sverre Vidringstad, Kristiansand og Omegn 244, 18. Aslak Lonebu, Imenes 244, 19. Paul Notto Mikkelsen, Imenes 241, 20. Johan Sandland, Imenes 238.

EJ, 18 år: 1. Jørand Aas, Lunde 245.