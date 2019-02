Gimletroll og Søgne FK fikk fornyet tillit av fotballforbundet

Gjennom konseptet Eat Move Sleep har de spredt kunnskap og inspirasjon både i og utenfor klubben til glede for små og store.

Skryt fra fotballforbundet

– Både Gimletroll og Søgne er motiverte og engasjerte klubber som er opptatt av sunne verdier. Vi er imponert over innsatsen de har gjort for å formidle Eat Move Sleep-budskapet til spillere, foreldre og nærmiljø, og vi er veldig glade for å ha med begge klubbene på laget også i 2019, sier Frode Grodås i NFF.

Mange utfordringer

Ifølge helsemyndighetene beveger vi oss generelt sett ikke nok, vi spiser for lite frukt og grønt, fisk og grove kornprodukter, mens vi fortsatt får i oss for mye sukker, salt og mettet fett. I tillegg sover ungdom mye mindre enn anbefalt, samtidig som en av fire voksne sliter med søvnproblemer.

Norges Fotballforbund

– Gjennom Eat Move Sleep er det mye lettere å huske at man bør ta bevisste valg i hverdagen. Det hjelper oss til å ha det bedre – ikke bare på idrettsbanen, men også på alle andre arenaer som skole, jobb og fritid der man er avhengig av overskudd, konsentrasjon og godt humør, sier Håkon Andersen i BAMA.

Fortsatt mye å jobbe med

Klubbenes representanter gleder seg til en ny sesong som Eat Move Sleep-ambassadører.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Det forplikter å være en ambassadørklubb. Derfor skal vi fortsette med å motivere alle til å gå og sykle til og fra trening og kamper så langt det lar seg gjøre, vi skal sørge for at det stadig blir flere sunne alternativer i kiosken, og vi skal arbeide videre med å få unge til å praktisere «Ingen likes etter leggetid» for bedre søvn. I tillegg skal vi som ambassadørklubb arrangere en egen Eat Move Sleep Cup, der både spillere og tilskuere vil lære mer om hvor viktig det er å ha et sunt og godt kosthold og få nok fysisk aktivitet og søvn, sier Gunnar Engebu i Søgne FK.