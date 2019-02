Fløy med storseier mot Randesund

KRISTIANSAND: Fløy-gutta fløy ut fra start, og allerede etter fire minutter ledet Fløy 2-0 etter scoringer av Dardan Dreshaj og Magne Karlsen. Randesund hadde ved begge scoringer problemer med å demme opp for Fløyguttas hurtige spill i lengderetningen.

Resten av omgangen imponerte det ungdommelige Fløy-laget med godt kombinasjonsspill, og stor vilje til gjenvinning. Dette resulterte i flere store sjanser, men scoring ble det ikke før mot slutten av omgangen da Ole Fredrik Thorsen avsluttet et fint oppbygd Fløy-angrep med å hamre ballen i nettmaskene. Henrik Andersen og Jørgen Richardsen skal ha stor ros for forarbeidet. 3-0 var også pauseresultatet.

I andre omgang ble det foretatt mange bytter, og det store Fløy-overtaket fortsatte. Sebastian Fredriksen la på til 4-0 etter en flott soloprestasjon, før han økte til 5-0 da han breisidet et godt innlegg fra Jone Bjerkreim Kleppa i mål. Like før slutt scoret Henrik Andersen sikkert på straffe etter at Lasse Sigurdsen ble felt.

Trener Nikola Trajkovic var meget fornøyd med innstillingen og gjennomføringen av kampen. Han er opptatt av å gi hele troppen mye spilletid, og det ligger an til et bikkjeslagsmål om å få plass i førsteelleveren i årets sesong.

Scoringer: Dardan Dreshaj (1. min) Magne Karlsen (4. min,) Ole Fredrik Thorsen (40. min) Sebastian Fredrksen (60. og 65. min) og Henrik Andersen (90. min straffe)

Disse startet for Fløy:

Ante Knezovic -Jørgen Richardsen, Iva Barobe, Mathias Laudal, Jone Bjerkreim Kleppa – Henrik Andersen, Mathias Grundetjern, Magne Karlsen, Daniel T. Eikeland – Ole Fredrik Thorsen, Dardan Dreshaj

Innbyttere: Andreas Olsvoll, Omar Markovic, Erik Marcussen, Johan K. Naglestad, Lasse Sigurdsen, Sebastian Fredriksen, Anders Hella, Andre Richstad og Isak Reinhardsen

Randesund stilte med følgende tropp:

Paal-Andre Johannessen, Øyvind Børresen, Eirik Sebastian Benham, Eirik Engen Katerås, Kristoffer André Hornnes, Thomas Karterud, Sander Elias Berhus, Osvald Wesøe, Kristian Brattland, Per-Christian Grøtterød Pedersen, Jon Andre Thue, Aleksander Fredvik, Steffen Salvesen, Kjetil Skofteby, Christian Houge Mathisen, Magarsa Tilahun, Kasper Hornnes