Eriksen med trenerdobbel på hjemmebane

KRISTIANSAND: Kringeland Eriksen har virkelig fått sving på seiershjulet for stallhestene de siste par ukene. Ni starter i 2019 har gitt tre seire, to av dem kom på Sørlandets Travpark søndag kveld.

– En herlig kveld på min hjemmebane. Vi tok like godt dobbeltseier, skrev 24-åringen på sin Facebook-side etter at kvelden var til ende.

Både Kringeland Enok og Nesvik'n var gode vinnere fra den dyktige trenerens hånd. Førstnevnte innfridde sitt favorittskap sammen med gjestekusk Bjørn Steine og tok seg av V65-4 på 1.28,6/2160 meter, før Nesvik'n, tilhørende Mardon Jørgensen fra Vennesla, stred tappert til seier etter en spennende oppløpskamp. Vinnertida ble notert til 1.32,9/2180 meter.

Kringeland Eriksen går en spennende sesong i møte. Seks treåringer står på trappene til sin debutsesong, og 24-åringen viste allerede i fjor at han kan trene fram finalister til klassiske løp. Hvem blir neste ut?

Forrige lørdag ble Eikfaksen kåret til "Årets eldre kaldblodshest" under travgallaen i Agder. Søndag forsvarte Eiken-hesten tittelen da han sammen med Geir Mikkelsen tok seg av et løp for våre bedre kaldblodshester. Mikkelsen serverte Eikfaksen et perfekt løp i andrepar utvendig, og konkurrentene hadde lite å sette inn da sørlandshesten fikk spille ut speeden på oppløpet. Vinnertida ble 1.27,6a/1609 meter.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Somewifesomewhere debuterte med bravur i regi Rikki Aanonsen fra Rykene. Hoppa, som før jul ble handlet inn fra Danmark, leverte en sterk siste 700 meter av løpet og viste at hun fort kan bli en slager i sør i 2019. Eirik Høitomt kusket Somewifesomewhere inn til seier på 1.16,3a/1609 meter. Den svenskfødte hoppa har en svært sterk statistikk å vise til; 14 starter i karrieren har gitt fire seire, og hele 12 ganger har Somewifesomewhere vært blant de tre fremste.

Albarella Rags, tilhørende søstrene Sandra og Linn Homme fra Kristiansand, så ikke ut som en vinner da en runde gjensto av V65-finalen. Hoppa er imidlertid av den seige sorten, og leverte en strålende siste kilometer til sikker seier på 1.17,0a/2140 meter. Dette var hoppas andre seier på de fire siste startene.

Kari Anne Knutsen og hennes stallpersonell har gjort en formidabel jobb med seks år gamle Speed And Power. Vallaken har vært av den svært vanskelige sorten i løpsbanen, har nektet å snu opp før start, og har ikke sett ut som noen vinnerhest i løpet av de to årene han har vært i Birkeland-trenerens varetekt. Søndag fikk imidlertid Knutsen og hennes team betalt for sin enestående tålmodighet med hesten da Speed And Power sammen med Geir Mikkelsen tok karrierens første seier på 1.19,6a/2140 meter.