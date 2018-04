Vigør vant bronse i Nederland

Turneringen inneholdt lag fra mange land. Alt fra England til Japan og til Sør Afrika og Mosambik, spennende!

Selv havnet vi i pulje med selveste Nottingham Forest fra England, noe som resulterte i stor entusiasme og spenning for guttene. Etter en busstur på ca. 12 timer innlosjerte vi oss på et ungdomsherberge på tysk side av grensen. Så nærme Nederland at guttene lå med føttene i Nederland og resten i Tyskland.

Sosiale aktiviteter

Selve turneringen startet ikke før lørdag. Vi hadde derfor lagt opp til sosiale aktiviteter de første dagene, samt et par treningsøkter på gress. Kombinasjonen treningsleir/sosialt/cup passet oss glimrende. Masse snø og dårlig vær, og Hellemyr kunstgress under en meter snø har gjort at vi har gått glipp av verdifull trening på 11'er bane.

Torsdagen trente vi på formiddagen, før vi satte kursen for Dortmund. Her besøkte vi hjemmebanen til Borussia Dortmund, Signal Iduna Park. Stadion rundtur og shopping på fanshoppen måtte til!

Fredag ble det trening og badeland - helt perfekt!

Gruppeseier

I gruppespillet ble først to lokale lag fra Nederland slått, før vi møtte Nottingham Forest til gruppefinale! Vi ledet solid på målforskjell, men Vigør G14 går aldri for uavgjort. Et tidlig mål av Forest ble fortjent utliknet av Simen Schille Olsen for Vigør. En tøff og jevn batalje endte 1-1, i en kamp hvor Vigør helt klart var nærmest seieren og hadde initiativet i matchen. Dermed gruppevinnere til Forests store fortvilelse.

Finalespillet dagen etter endte med et svært surt 0-1-tap for TCI Discoveries FC (Eng), en overbevisende 4-0-seier mot George Spencer Academy (Eng), samt en 1-0-seier mot en av selveste Crystal Palace sine talentskoler.

Sterk avslutning

Det betydde en knepen 2. plass i gruppen og bronsefinale mot RKC Venhorst fra Nederland. En blytung affære med slitne bein endte med 3-1 seier til Vigør og dermed en sterk 3. plass!

Vi har fått en tur akkurat slik vi ønsket oss. Masse sosialt, verdifull trening på 11'er og god kamptrening. Dette var midt i blinken, og en opplevelse for livet for både store og små.

Som eneste norske lag i turneringen har vi representert klubb, by og land på en forbilledlig måte! Med de beste supportere med Vigør-flagg og norske flagg har vi gitt lyd fra oss. Og med det gjort den flotte, stolte klubben vår enda bittelitt mer kjent i den store verden...