Mandalitter i ekstase over travsuksess

MANDAL: Kaldblodshesten Holen Storm har en litt annerledes eierkonstellasjon enn mange andre travhester. Da Mandal Travklubb ønsket å satse på en hest med lokal tilhørighet, tok det ikke lang tid før 15 andelseiere hadde kjøpt seg inn. Over halvparten av disse hadde ikke hatt befatning med travsporten tidligere.

– Mandal Travklubb ønsket å ha en lokaleid og lokaltrent hest, og i tillegg kunne trekke nye mennesker inn i travsporten, forteller klubbens leder, Trond Jaabæk.

Lokalhest med internasjonal eierkrets

Valget av trener falt på klubbens egen Grethe Cecilie Skaar. 37-åringen var selv en viktig bidragsyter for å rekruttere flere av de nye eierne.

– Fire av andelseierne bor store deler av året på Gran Canaria, og jeg besøkte dem faktisk på puben hvor de følger norske travløp på TV for et par år siden, siden en av dem er en jeg kjenner fra barnsben av. De syntes det hørtes spennende ut å eie travhest, og da de fikk høre om andelslaget rundt Holen Storm i fjor var de ikke leie å be, forteller Skaar.

Arnfinn Roaldsøy

Jubelen stod da også i taket på Gran Canaria da Holen Storm søndag kveld debuterte med en svært sterk andreplass i sitt debutløp på Sørlandets Travpark.

– Andelseierne på Gran Canaria var i ekstase etter løpet! De hadde vært inne på Facebook-gruppen vi kommuniserer med eierne gjennom og kommentert lenge før vi som administrerer hesten hadde rukket å legge ut noe som helst, sier Jaabæk med et smil.

Se jubelscenene etter Holen Storms debutløp i videoen fra Rikstoto Direkte:

Vant stort på hest – ble andelseier

Etter flere ringerunder og annonsering på Facebook i fjor høst kom flere ferske hesteeiere på banen. – Vi fikk med en kar fra Mandal som vant 1,5 millioner kroner på hestespill blant annet. Han var ikke veldig interessert i hest egentlig, og hadde kun holdt på med spillbiten. Dette lokalprosjektet tente han imidlertid på, forteller Skaar.

Også fra andre hestemiljøer har Holen Storm fått eiere. Etter tidligere kun å ha holdt på med islandshester har også Elin Tinnen Omestad og moren Kjersti tatt del i travklubbens prosjekt.

– Kjersti hadde nesten aldri holdt på med hest heller, men etter at hun ble med som andelseier i Holen Storm har hun blitt superinteressert. Hun kommer til å følge alle hans starter live, det er jeg sikker på, sier Skaar.

Ny hest på gang?

Etter den svært lovende starten for andelslaget går klubben med tanker om å satse ytterligere på rekruttering av lokale hesteeiere.

– Vi vurderer faktisk å kjøpe inn en hest nummer to, og bestemmer oss i disse dager, røper Trond Jaabæk.