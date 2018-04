Klart for årets motbakkeløp på Tonstad

SIRDAL: Vi arrangørene i 3. klasse på Sirdal VGS har i år gått "all inn".

Vi har som mål å lage et stort arrangement, hvor folk i alle aldre skal trives, og ha det artig sammen. Vi håper på så mange deltagere som mulig, og det vil være en trimklasse for dem som har lyst til å ta utfordringen uten tidtaking.

Meld deg på og utfordre dine venner, familie og kollegaer til en skikkelig styrkeprøve!

Det vil være et arrangement tilrettelagt til alle generasjoner. Kjell Elvis vil stå for god stemning og musikk i startområdet, i tillegg tilbyr vi hoppeslott til de små. Her skal alle ha det gøy!

Det vil befinne seg kiosk i startområdet. Under løpet vil det være en drikkestasjon, hvor det blir delt ut saft og sportsdrikk.

Tomas Tjåland er en av de ansvarlige for årets motbakkeløp på Tonstad. Han ser frem til folkefesten, som garantert blir en opplevelse for deltakere og tilskuere:

– Med det oppsettet vi har i år blir det bånn gass fra morgen til kveld. Utrolig kjekt å kunne få arrangere et motbakkeløp. Selv gleder jeg meg til å se på deltakere under løpet, og stemningen på Eliastunet når Kjell Elvis kommer, ser jeg like mye frem til.