EIDSVOLL: Sist helg arrangerte danseklubben 2dance i samarbeid med Norges Danseforbund Dancer of the year ‘DOTY’2018. Dette er Norges største dansekonkurranse med over 500 påmeldte freestyledansere. Konkurransen ble holdt i Letohallen på Dal i Eidsvoll, der den har blitt arrangert de siste årene. De 11 Freestyle-danserne fra Kristiansand Danseklubb gjorde det bra og satte virkelig Kristiansand på kartet!

Det var masse god dans med svært gode plasseringer. Alle utøverne har hatt stor utvikling bare siden NM i vår, og samtlige er på stigende kurve. Jentene har bare «gønnet» på og var i skikkelig konkurransemodus fra tidlig morgen til sen kveld.

Privat

Det har vært en svært hyggelig tur der alle har oppmuntret og heiet på hverandre. Godt samhold og entusiasme innad i klubben mellom utøvere, trener Nina Marie Gyberg og foreldre viser seg å gi stor gevinst på flere områder.

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat