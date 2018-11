KCK ut av komfortsonen

KRISTIANSAND: KCK elites råskap dreide seg om å få frem «viljen til å gjennomføre noe man nødvendigvis ikke personlig tjener på eller har forutsetning for å klare».

Dette skulle bringe rytterne ut i uvante, ubehagelige og fysisk og psykisk krevende oppgaver.

Hensikten er å bygge lagfølelse, skape en opplevelse av å være del av noe større, samt å bygge fysisk og psykisk robusthet. Døgnet med råskap skal gi rytterne i elitegruppa en felles identitet.

Jan Fredrik Stiansen

På tross av egen vinning, på tross av komfort, på tross av forutsetning – alt for laget.

Under kyndig ledelse av tidligere spesialjeger i forsvarets spesialstyrker, Asbjørn, og lege Steinar, ble gruppene ført gjennom krevende, morsomme og spennende øvelser. De har i løpet av de siste 24 timene forflyttet seg over 20 km i skog, myr og fjell. Skråstadheia er vakker både i dagslys og under stjernehimmelen.

En av øvelsene var å passere Jegersbergvann med alt utstyr, og for en toppidrettsutøver som er i konstant frykt for å bli syk, var det en herlig prøvelse, men alle kom seg over.

Jan Fredrik Stiansen

Uten annen tilførsel enn vann å drikke, var det stor glede hver gang laget lykkes med oppgavene, og fikk sin velfortjente premie. Utrolig hvor mye en stripe med sjokolade kan bidra med på deling i et lag.

Kombinert med fysiske prøvelser og logiske oppgaver, har laget vokst tettere sammen, og ordene som er formet ut av råskap gir nå enda tydeligere mening. Å lene seg bakover fra tremeteren i Spicheren-bassenget, med armene ned langs siden, i et baklengs militært stup, kan lett overføres til gutsen du må ha for å kjempe om plasseringene i finalen i et sykkelritt.

Som sportsdirektør og trener i KCK elite 2019 sier: «KCK elite landevei blir et lag å regne med i sesongen 2019.

Jan Fredrik Stiansen

Målet er klart – podium i norgescup og NM. Og vi skal sende minst én av våre flotte ryttere videre til proffenes rekker!