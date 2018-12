Lyngdøl med EM-sølv og norgesrekord i markløft

I bøy ble det 295 kilo (10. plass), i benk ble det 212,5 kilo, ny pers, og totalt endte Sommerseth på 5. plass i helgas europamesterskap med 860 kilo, ny norgesrekord sammenlagt!

Sommerseth var meget godt fornøyd med innsatsen og skrev følgende på sin Facebook-side:

– Etter en meget tøff periode med samlivsbrudd midt i oppkjøringen og mye veldig tøff trening og jobb så er dette utrolig bra!

Totalt tok de norske åpen-utøverne to sammenlagtgull og åtte medaljer i enkeltøvelsene. Kjell Egil Bakkelund og Maria Letnes ble europamestere, mens Norge også tok ett sølv i knebøy; en gull-, en sølv- og en bronsemedalje i benkpress og to gull og to sølv i markløft.

Teksten er hentet fra siden til Norges Styrkeløftforbund med tillatelse.