Full fart i Sørlandets idrettsfestival

KRISTIANSAND: Sørlandets Idrettsfestival foregår denne helga i fire idrettsgrener. Det er curling, bowling, håndball og fotball. Det har tidligere vært en femte gren, og det var volleyball, men det var for få påmeldte i år. I de andre grenene var det stort oppmøte og masse glød og iver.

Curlingen foregikk i ishallen på Idda, bowlingen i Hannevika Bowling, håndballen i Gimlehallen og fotballen i Sørlandshallen.

Gisle Larsen (34), curling-utøver

Er det mange som driver med curling i sør?

– Ja, det er det så absolutt! Det er mange som trener og konkurrerer curling både i Kristiansand og i Stavanger. Jeg representerer Stavanger Ishall. Stavanger har et godt miljø, og det har Kristiansand også. I Stavanger er vi to klubber som konkurrerer seriøst. Og ellers har vi stor bedriftsidrettskrets med 25 lag!

Hva går curling ut på?

– Det er en lagidrett på is. Det kreves presisjon, hardt arbeid og god kosting for å hevde seg. Man skal til sist sitte igjen med flest steiner i målområdet. Curling ligner litt på sjakk i måten å være på. Man skal komme med noen lure trekk. Og så er det ikke så harde fysiske krav for å delta.

Hvordan organiseres curling?

– Der er fire spillere på hvert lag. Hver spiller bruker to steiner. En omgang består av 16 steiner, og så kan en kamp bestå av åtte-ti omganger.

Tom Haukom (58), arrangør i bowling

Hva er det som gjør bowling gøy?

– For det første er det det sosiale. Det svinger litt i prestasjonene fra bedrift til bedrift, og det gjør bowlingen mer interessant. Dette er en lavterskelidrett. Så alle kan være med, og det er alle nivåer på spillerne, fra det aller beste til det aller dårligste. Bowling er dessuten ikke så fysisk, og dermed trenger man ikke ha den beste kondisjonen for å vinne.

Hva skal til for å vinne?

– Det er presisjon og konsentrasjon. 90 prosent av resultatene i bowling sitter i hodet. Og derfor gjelder det å overføre tankene til armen.

Hvordan er nivået på Sørlandet?

– Det er rimelig høyt. Vi er litt under landsgjennomsnittet når det gjelder antall deltakere som vi rekrutterer. Andre byer enn Kristiansand, har dessuten flere divisjoner som de spiller i, og de samler mange folk.

Arne Eriksen (62), håndball-dommer

Hva er fascinerende med håndball?

– Det er en lagidrett, og den samler masse begeistring. Det er synd at det ikke er noen bedriftsserie for håndball her i Kristiansand nå, men den kommer nok tilbake.

Hva setter publikum pris på her?

– Mye, som stemningen og mange fine mål.

Hans Balstad (58), arrangør av fotball

Er det viktig å leke med ballen?

– Ja, det individuelle er alltid i fokus. Jo bedre enkeltspillere spiller, desto bedre gjør laget det. God teknikk er viktig for å utvikle spillet i de kampene som man spiller.

Hva kreves for å spille bra fotball?

For det første må man ha riktige spillere på de enkelte plasser. Og for det andre, er det avgjørende med god kvalitet og høy standard på enkeltspillere. Dessuten trenger et lag noen stjerner som går foran de andre. Det gjelder å ha noen som kan drive spillet, og som spiller godt.