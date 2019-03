KBK tapte dramatisk NM-finale

FROGNER: Eliteserien i badminton har sjeldent vært mer jevn og spennende enn i år. KBK ledet med ett poeng på Frogner etter grunnspillet. Sist helg var det duket for sluttspill mellom de fire øverste lagene. Etter at KBK hadde slått Moss 6–1 i semifinalen lørdag, var vertene fra Frogner finalemotstandere søndag. Og det ble et fire timer langt drama hvor lagene fulgte hverandre kamp for kamp. Her er resultatene med korte kommentarer fra de ti enkeltmatchene (KBK med uthevet skrift):

1. herresingle: Ikmal Jaafar – Torjus Flåtten 19/21-21/15-21/9 KBKs malaysiske hjelpetrener kom skjevt ut, men spilte tålmodig mot Norges nr. 4 og spilte på hele registret. – Jeg lot poengene komme til meg og holde høy intensitet samtidig, sa Ikmal etter at 1–0 var i boks.

Aksel Espeseth

2. herresingle: Mads Marum – Vegard Rikheim 12/21- 14/21 Danmarksbaserte Rikheim er usedvanlig teknisk, er lett på foten og rangert som nr. 3 i Norge. Mads spilte periodevis skikkelig godt, men Rikheims stabilitet avgjorde de lange ballvekslingene. Likevel kunne alle se at KBK'eren leverte god badminton og har nærmet seg topp 4 i Norge.

3. herresingle: Jim Ronny Andersen – Mathias Xu 21/16-21/8 KBK-veteranen (43), på sitt beste nr. 32 i verden, viste sine kunster og imponerte. Teknikken og styrken er der femten år etter OL i 2004, og kondisen holdt greit i denne kampen. Jim var på hugget og ga 2–1 etter herresinglene.

1. damesingle: Emma Wåland – Emilie Sotnes Hamang 14/21-21/19-17/21 Norgesmesteren fra Frogner vant litt flaksete førstesettet, men Emma kjempet seg tilbake og tok andresettet, jevnt hele veien. Aggressive, energiske Emma spilte kjempegodt og var nære å slå nr. 1 i Norge. Men de siste, nervepregede poengene gikk til vertene og dermed 2–2.

Aksel Espeseth

2. damesingle: Helene Abusdal – Jenny Rajkumar 21/12-21/13 Solide, tålmodige Helene var sikkerheten selv, og den mye yngre motstanderen hadde ikke sjanse. Ballen ble holdt i gang, motstanderen gjorde feil av både upresset og presset type. Da vinner du ikke mot Helene Abusdal. 3–2 til KBK etter singlene.

Privat

1. herredouble: Rik Hermans/Jonas Østhassel – Vegard Rikheim/ Magnus Christensen 29/30-12/21 Førstesettet ble ulidelig spennende og gikk til 30-29! KBK-treneren og hans elev spilte like godt som landslagsparet med gode server og godt trykk deretter. Helgens mest spennende sett endte i Frogners favør, og dermed gikk lufta og stinget fra førstesettet ut av KBK-paret.

2. herredouble: Ikmal Jaafar/Jim Ronny Andersen – Anders Leirud/Jonas Christensen 21/23-21/18-21/16 Jim var noe sliten etter singelen og spillet satt ikke helt på topp i førstesettet. Frognertilhengerne ante at ting var snudd, men KBK'erne med Jim i spiss, bestemte seg for å vise hva de kan og gjennomførte det glimrende. Både offensivt og ikke minst forsvarsmessig var KBK best i de to neste settene. 4–3 etter herredoublene!

Damedouble: Vilde Espeseth/Helene Abusdal- Marie Christensen/Emilie Sotnes Hamang 27/29-21/15-18/21 Et helt åpent oppgjør hvor alle skjønte at med KBK-seier ville presset før de to siste mixene bli stort på vertene. Og igjen ble det helt jevnt og nærmest mynt og krone om hvem som ville vinne. Litt nervøst forståelig nok og litt stang-ut for KBK løftet Frogner inn i kampen, men en skikkelig fight var det.

1. mixeddouble: Mads Marum/Vilde Espeseth – Magnus Christensen/Marthe Skaug 23/25- 19/21 Doubleeksperten Magnus Christensen er normalt for god, men den siste kampen ble spennende og velspilt som de øvrige. Mads hang veldig godt med og har blitt like mye doublespiller som Magnus C., og Vilde var aggressiv på nettet. KBK-paret gikk av banen og hadde gjort et ærlig forsøk, men samtidig litt skuffet.

– Vi var jo med hele tiden!

Eivind Lund

2. mixeddouble: Rik Hermans/Marie Wåland – Torjus Flåtten/Marie Christensen 18/21-21/18-18/21 Parene fulgte hverandre hele tiden, og KBK-leiren jublet vilt da Rik Hermans satset alt i settball i annet sett på en smash. Han falt på golvet, men så at ballen smalt i den grønne matten på den andre siden av nettet på poeng nr. 21. Et tegn på alt dette ville gå? Men nei, igjen gikk marginene gal vei i kampens hete etter 3x18 i stil.

6–4 til Frogner og som trener Rik selv sa det: – Denne finalen var utrolig jevn. Vi kunne tapt 1–6 og vunnet 6–1. Så ble det 4–6 og en forestilling vi kan være bekjent av. En opplevelse jeg kommer til å huske, sa han etter sin siste kamp for KBK. Hollenderen flytter hjem til Nederland til sommeren, etter tre gode sesonger i Norge.

Dermed ble det sølv til KBK i årets eliteserie, en stor prestasjon. Generasjonsskiftet er langt på vei gjort. Bortsett fra veteranene Jim Ronny Andersen (43) og Helene Abusdal (40) var gjennomsnittsalderen på finalelaget 21 år, og bakenfor kommer flere juniorer som banker på og vil spille på førstelaget. 4. plass i 2017, 3. plass i 2018, 2. plass i 2019. I 2020?