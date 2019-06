Keeper: Rune Nilssen.

Først og fremst en fantastisk fyr som jeg ble godt kjent med i tiden i Start. Helt rå med med ballen i beina. På La Manga hadde vi tidenes trening på ei morgenøkt i 2001. Vi stengte buret til utespillernes store fortvilelse, dette til tross for at vi hadde lurt til oss et par glass med Sangria kvelden i forveien. Vi tjente ganske dårlig i Start på den tiden, så vi tok på oss en sommerjobb med snekkerarbeid den ene sommeren. God med hammeren var han også. Flink med nye spillere og unge som kom til klubben.

Midtstopper: Preben Gundersen.

Kongen som han ble kalt. Ble god kompis med ham i tiden i Start. Stille og rolig på dagtid, var helt konge når seirene skulle feires. God å ha foran seg, god på hodet. Dette gjorde at jeg slapp å være så aktiv i feltet. Ble stadig årets spiller i Fædrelandsvennen.

Midtstopper: Helge Bjønsaas.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Jeg var livredd Helge den første tiden i Start. Han satte seg i respekt ved å være knallhard med de unge i duellene på trening. En gang tok jeg igjen på trening og kom i «duell» med ham, da var han ikke fornøyd. Kaptein på laget mitt da han alltid ga 110 prosent på banen. Utenfor var han snill som et lam.

Nicolai Gaustad Olsen

Midtstopper: Sven Fredrik Stray.

Spilte sammen med ham i Fløy. Nok en sterk hodespiller i forsvaret, så slipper Rune å løpe så mye ut i feltet. Holdt fortsatt eliteserienivå da han spilte i Fløy. Veldig god på kommunikasjon med dem både foran seg og bak. En veldig hyggelig kar som også var viktig i garderoben.

Høyre ving: Kjetil Bøe.

Selvskreven. Best i alt, om det var quiz eller hva det måtte være. Kom samtidig med ham til Start og spilte sammen med ham i Fløy. Et vanvittig talent som dessverre fikk skader. Umulig å lese hvor han skjøt.

Sentral midtbane: Fredrik Strømstad.

Er nok den beste jeg har spilt med. Var overalt både i trening og kamp. Spilloppmaker som alltid fant på masse sprell. I toppform når seirene skulle feires på Harveys. En trivelig kar som betydde mye for garderoben.

Kristiansand Avis

Sentral midtbane: Harald Reinhardtsen.

Ble en legende i Vindbjart. Kom man på lag med Harald på trening, var man sikret å vinne. Utrolig sterk med ballen og nesten umulig å ta ballen fra. Viktig på defensive cornere hvor han alltid ryddet unna det som kom på første stolpe. Festen etter kampene, de var det han som tok seg av. Hvor langt kunne han nådd hvis han satset på fotballen?

Venstre ving: Daniel Aase.

Spilte med ham i Vindbjart. Helt umulig å ta ballen ifra, og den eneste muligheten til å stoppe ham var å legge han i bakken på trening. Fin fyr som er blitt en legende i Vennesla med alt arbeidet han har lagt ned der.

Angrep: Fredrik W. Henriksen.

Den slappeste på trening, der han aldri leverte. Men i kamp var han alltid helt rå. Vanvittig rask, spenstig og god på hodet. Målgarantist og leverte alltid 20+. Trivelig kar som betydde mye i garderoben.

Angrep: Jan Roar Fredriksen.

Må ta med min bror. Som regel var han dårlig på trening han også. Men i kamp ga han alltid 110 prosent. Stupte inn i dueller, gjerne med hodet først. Scoret mesteparten av målene på hodet, ellers ble de kjempet inn. Skjøt like hardt med begge bein. Glad i en fest var han også.

Håvard Karlsen

Angrep: Øyvind Løkkebø Gausdal. Kan ikke komme utenom Sørlandets målkonge. Knallhard i duellene både på trening og i kamp. Start burde ha satset på denne karen, han ble stående med ett mål og én kamp.

Innbyttere:

Lars Martin Engedal. Spilte sammen i Fløy og Start. Kaptein med stor K. Det var lett å spille kamp når man hadde Lars foran seg, han ryddet unna det meste verbalt.

Kristofer Hæstad. Vi kom samtidig til Start. En terrier som eide midtbanen når han var på sitt beste. En veldig hyggelig kar som var viktig på mange områder.

Totto Dahlum. Vi spilte sammen i både Fløy og Start. Var helt enorm på volley. Scoret så å si hver gang på avslutningstrening.

Lars Kristian Pedersen. Ga alltid maks om det var trening eller kamp. En fryd å være på lag med på trening. Taklingssterk og eide midtbanen som han ville.

Materialforvalter:

Det må bli Leif Arnesen, Harald Hansen og Dagfinn Grastveit. Leif som kan alt om fugler tar seg av undervisningen og saftblandinga. Harald tar seg av organisering av bortekamper og føring av statistikk. Dagfinn er god å ha som sjåfør til legevakta hvis noen skulle bli skadet. Han fikk seg noen turer med meg både i Kristiansand og Sandnes Og unnskyld til Kai Eriksen for alt Start-tøyet som jeg fremdeles har hjemme.

Keepertrener:

Erik Ruthford Pedersen. Ingen over, ingen i nærheten. Var som en kompis man kunne ringe når det måtte være. Treningene med ham var høydepunktene.

Trenere:

Paul Richardsen. Veldig god til å motivere. Godt likt. Fantastiske historier.

Herman Folvik

Steinar Skeie. Var elendig til å dømme på trening, noe som gjorde at temperaturen steg og det ble de beste treningene. God til å fyre opp før kamp.

Kriterier:

Fysikk. Dette laget hadde feid de fleste lag av banen med innsatsen.

Største opplevelser:

Debuten for Vindbjart som 15-åring i 2. divisjon. Jeg rakk ikke opp til tverrligger, ikke engang når jeg hoppet.

Hjemmekampen mot Vålerenga som 20-åring for Start i 2001. Det var en viktig kamp som endte 0–0.

Opprykket med Start til Tippeligaen i 2001.

Hjemmekampene ute på Flekkerøy var også en opplevelse, med fulle tribuner og god stemning. Treningsleir med Fløy til Brasil hvor Terje Marcussen hadde ordnet kamp på selveste Maracanã, hvor tilskuerrekorden er 199.000. i tillegg spilte vi mot Vasco, laget hvor Romario spilte på da. Men han kom aldri ut av garderoben.

Flaueste øyeblikk:

Det må være den gang det skulle være sponsorturnering i Starthallen hvor vi spillere skulle være dommere. Jeg var seint ute og klarte å smelle igjen bildøra og låse døra mens pekefingeren sto igjen i sprekka. Det endte med legevakta og fire sting i fingeren.

Beste medspiller:

Harald Reinhardtsen på trening og Fredrik Strømstad i kamp

Verste motspiller:

Det må være Péter Kovács. Duellen med ham endte med knust kinnbein, ni sting i tunga og et par løse tenner.

Privat

Dag Tore Fredriksen

Født: 12. desember 1980.

Yrke: Tømrer. Jobber nå for Byggi Hunsfoss.

Klubber som aktiv: Vindbjart, Fløy og Start.

Les flere drømmelag her