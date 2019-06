Gimletroll-duo i scoringsform

KRISTIANSAND: Søndag skal de bryne seg på forhåndsfavorittene fra Sandefjord. Med borteseier søndag tar Sandefjord – anført av tidligere landslagsspiller Melissa Wiik Kovacs – pause på toppen av tabellen. I så fall får de blåkledde ei luke på seks poeng til nærmeste utfordrer, nettopp Gimletroll, til kvalifiseringsplassen som kan gi opprykk til 1. divisjon.

Men vinner Gimletroll, står lagene likt halvveis i sesongen, og det scenarioet trigger angrepstrioen Ingrid Olsen (20), Emma Sannæs Kristiansen (21) og June Tønnesland Johansen (18). De har scoret 25 av lagets 34 mål i år.

– Vi vet at det blir en tøff kamp. Her gjelder det for alle å være påskrudd om vi ønsker å kjempe om den kvalifiseringsplassen, sier Olsen.

Målhungrig

Med 14 scoringer på de ti første seriekampene har hun vært en åpenbaring for Gimletroll etter overgangen fra Egersunds IK. Rogalendingen scoret 42 mål på 20 seniorkamper for klubben i 3. divisjon, og leverte sju scoringer på ni aldersbestemte landskamper.

Den teknisk begavede og lynraske UiA-studenten har fortsatt i samme spor også i 2. divisjon.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Det har vært en fin sesong så langt, og jeg er glad for at jeg har bidratt med scoringer for laget, sier Olsen, som gjorde sitt første hat trick for Gimletroll mot Øvrevoll Hosle 2 sist helg.

Ole Martin Haukedal

Men hun tar langt ifra æren for suksessen alene:

– Jeg synes samarbeidet på topp har fungert svært bra. Jeg mener Emma og jeg utfyller hverandre på mange måter, noe som har resultert i mange mål for oss begge. June er en kjapp spiller som er god med ball i beina, og på kant lurer hun seg forbi de fleste og kommer til mange avslutninger og skaper mye sjanser, sier Olsen.

Hun mener lagets prestasjoner har variert mye:

– Men vi viser at vi kan være med å kjempe i toppen om vi ønsker.

Fra forsvar til angrep

Sannæs Kristiansen begynte seniorkarrieren som forsvarsspiller, ble seinere flyttet opp på midtbanen, men er nå en fryktet spiss i 2. divisjon. Hun scoret 22 mål for Express i 3. divisjon i fjor, i en sesong hvor hun var skadeplaget, og ikke spilte mer enn 11 kamper. I år har hun notert seg for ni mål på åtte kamper, og er en klok og sterk spiller som imponerer i alle faser av spillet.

Ole Martin Haukedal

– Samspillet mellom Ingrid, June og meg på topp har utviklet seg betraktelig på kort tid. Som lag har vi fått vist oss på vårt beste og vårt dårligste og lært av begge deler, sier Emma, som flytter fra Fevik til Kristiansand og studier i sommer, og blir boende bare fem minutters gange fra Stadion.

Anders Jensen

Hun tror samholdet i spillergruppa blir nøkkelen til suksess søndag:

– Vi har blitt ei gruppe jenter som motiverer og heier på hverandre.

Tilrettelegger

June Tønnesland Johansen debuterte i 2. divisjon for Donn i fjor, etter overgangen fra moderklubben Greipstad. Med sitt ekstreme tempo skaper hun kaos på høyrekanten, og er en konstant trussel både som målscorer og tilrettelegger.

Roar Tolfsen

Også hun skryter av sine makkere på topp.

– Ingrid og Emma er helt fantastiske å spille med. Det er en drøm å spille med noen som er så talentfulle. Begge har god fart og ikke minst et skuddbein av de sjeldne. Jeg synes vi alle er en veldig god match, og utfyller hverandre på en god måte, sier hun.

Hun synes overgangen til Gimletroll etter sammenslåingen med Donn har vært både gøy og utfordrende:

– Det har vært veldig gøy å bli kjent med så mange fine folk og ikke minst gøy å få et veldig bra lag! Jeg trives svært godt sammen med denne herlige gjengen, og det kunne ikke vært bedre, spør du meg!

Ole Martin Haukedal

Formidabel oppgave

Trolig må alle som en i «den herlige gjengen» prestere opp mot årsbeste skal Sandefjord tuktes. Ikke bare har vestfoldingene sluppet inn færrest mål (12) av samtlige lag i avdelingen; de har også scoret 39 ganger på ti kamper, inkludert to 9–0-seire! Oppgaven er med andre ord formidabel.

Det satses stort i Sandefjord etter et initiativ fra de lokale klubbene Store Bergan, GØIF, Helgerød, Sandar, Stokke, Andebu og Runar i 2016. Laget spilte sin første sesong i 4. divisjon i 2017, har rykket opp to år på rad og ligger altså i øyeblikket an til opprykkskvalifisering.

Søndag finner Gimletroll ut hvor høyt lista for å kapre den plassen ligger.

PS! Kampen spilles på Kristiansand stadion klokka 15.00.