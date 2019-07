Rypestøl vant sitt tredje NM-gull

DRAMMEN: Team Sør/Vågsbygd SLK-svømmeren tok sin tredje gullmedalje i årets NM da hun forbedret sin egen kretsrekord med 10,01 sek på 800m fri og var 11,30 sek foran toeren Hanne Næss fra Vestkantsvømmerne.

Tiden 8.43.63 minutter er nest beste tid på "all time"-listen til svømmeforbundet og hun har bare europamesteren Irene Dalby foran seg. Dalby svømte på 8,28,59 under mesterskapet i Bonn i august 1989.

Malene har dermed gull på 400m medley og 200m fri og nå 800 m fri og har igjen 400m fri, 200m medley og 1500m fri, alle øvelser som hun topper landsstatistikken det siste året.

Samarbeidet med trener Geir Thorstensen som trener i Vågsbygd og ved KKG har tydeligvis vært fruktbart de siste halvannen årene.

Vi er spent på om hun kan klare å forbedre Irene Dalbys langbanerekord på 1500m fri som er på 16,42,87. Den store forbedringen på 800m tilsier at Malene topp fokusert vil ha en mulighet til å forbedre denne tiden.

Disket fra klar seier

Dennis Aateigen fra Team Sør/KSA overrasket voldsomt da han perset med 2,5 sek på 200m rygg og vant klart øvelsen i fredagens NM-finale. Tiden 2.04.78 var bare 1.20 sek etter den norske juniorrekorden, og var samtidig beste tid inn til senior-NM om ettermiddagen.

Dennis var topp motivert da han stilte til start og tok ledelsen allerede etter 50m åpning på 29.57 og hadde 1.00,51 på 100m godt foran fjorårets norgesmester Andre Gregusson fra OI med 1,02,06. Dennis økte stadig forspranget og kom inn til 2,04.67 – 0,11 sek raskere enn i junior NM – finalen, mens Gregusson kom inn til 2.07,13.

Da Dennis kom opp av bassenget, ble han informert av en dommer om at han var disket for å ha hatt hele kroppen under vannet i innslaget da han strakk armen mot målplaten. Både trenere og svømmere som bivånet disken hadde aldri opplevd at noen var blitt disket for dette før.

Dennis var selvsagt svært oppgitt over diskvalifikasjonen, men lover å satse alt på den gjenstående 100m rygg, en øvelse han absolutt kan forbedre sin egen kretsrekord i.

Uansett var Dennis prestasjoner på de to løpene på 200m rygg svært lovende for en svømmer som har vært satt tilbake i halvannet år på grunn av albueskade og har måttet bygge seg forsiktig opp igjen.

Stafettsølv

Team Sør-guttene fikk sølv på 4x100m medley i juniorklassen, som faktisk var i overkant av forventningene.

Karin Håbesland Klausen

Dennis Aateigen fikk laget ut i tet med ryggetappe på 59,17, og Ole Marius Rist Jensen fulgte opp med en flott brystetappe på 1,06.30 før Titus Phillipson, også han fra KSA, gjorde 1.01,04 på butterflyetappen. Avslutter på frietappen var Mandal-gutten Mons Erik Bjerkan som svømte sitt livs løp på 55,46.

Sølv til Stoebner

21-årige Sara Stoebner svømmer nå for OI i Oslo, men har sin bakgrunn fra KSA og Team Sør.

Hun har hatt en fin utvikling i ryggøvelsene og tok en klar sølvmedalje med ny pers 1,04.63, mens like gamle Tone Hartmark Nilsen fra Team Sør/Mandal fikk fjerdeplass med 1,06.40. Junior-vinnere Adina Ringsbu (16) fra Varodd kom på plassen bak med 1.06.83, og kan absolutt være fornøyd med sin NM-senior debut.

Satte kretsrekorder

De to 17-åringene Andreas Håbesland Klausen og Birk Lee Johansen var allerede ute i nest siste heat på 1500m fri, og begge svømte i ytterste bane med åttende og niende beste påmeldingstider i juniorklassen med 16,44,40 og 16,48,80.

Begge gikk straks fra sine konkurrenter og holdt hver hundre meter rundt 1.06 helt til mål. Andreas endte opp med 16,23,13, mens Birk var ikke langt bak med 16,30,76.

Dermed "smadret" de seniorkretsrekordene til Geir Amundsen som var på 16.38,09 og junior rekorden til Jørgen Justnes Johansen på 17,00,84.

Ikke nok med det; Andreas passering på 800m (8.43,35) var også ny junior- og senior-kretsrekord.

De to guttene måtte så vente til kveldens seniorfinaler skulle gjennomføres med fire juniorer som hadde klart bedre tider enn dem.

Lenge lå alle disse fire foran Team Sør-guttene, men bare to av dem klarte den sterke avslutningen til både Andreas og Birk, og dermed ble det bronse og 4. plass til dem, til stor jubel i Team Sør-gjengen.

Finaleplasser

Utover dette fikk Ole Marius Rist Jensen fra Team Sør/KSA fjerdeplass i 200m bryst – 8/10 sekund fra sølvmedaljen. Han var bare 2/10 sek fra sin egen kretsrekord.

Team Sørs jenter kom på sjetteplass i 4x100m medley. På laget svømte Tone Hartmark Nilsen rygg på 1,07,11, Juni Refstie fra KSA, bryst 1,15,19, Tiril Rørvik (15) fra Mandal butterfly 1,06,16 og Malene Rypestøl fra Vågsbygd avsluttet med fri-etappe p 57.50.

Johannes Hope fra Team Sør/KSA hadde årsbestetid både på 100m fri (53.28) og 50m butterfly (26.09) og svømte B-finale i begge øvelser.

Renate Knutsen fra Arendal med bakgrunn fra Team Sør svømmer nå for Bergen SC vant B-finalen på 50m fri med pene 27.09.