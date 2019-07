NM-dronningen Rypestøl slettet seig rekord

DRAMMEN: Under den avsluttende dagen av NM langbane søndag Malene Rypestøl fra Team Sør/Vågsbygd ny norsk rekord på 1500m fri med tiden 16.42.47 og slettet dermed Irene Dalbys 29-årige norske rekord med 4/10 sek. For å sette tiden litt i perspektiv gjorde hun hver av de femten hundre meterne med et snitt på 1.06.8!

Dette var samtidig Malenes sjette gullmedalje i mesterskapet og den femte nye personlige rekorden etter følgende serie; 400m medley (4,53,33), 200m fri (2,01,70) 800m fri (8,44,63) 200m medley (2,21,36) 400m fri (4,16,06) og altså den avsluttende 1500m fri.

Malene var strålende fornøyd med sin 1500m fri. Hun satte for fem uker siden norsk rekord på distansen på kortbane med 16,13,54 og var svært godt motivert for å prøve å slå rekorden også på langbane som er en OL-distanse.

Hun er dermed ti sekunder unna OL-kravet for mesterskapet i 2020 og lover å gjør sitt ytterste for å klare denne tiden kommende sesong. Landslagstrener Petter Løvberg var svært begeistret over Malenes prestasjoner i NM og da spesielt på 1500m fri. Han ser ikke bort ifra at Malene allerede kan være aktuell for OL-deltakelse neste år etter at målsettingen tidligere har vært å få henne kvalifisert for OL om fem år.

Tre øvrige Agder-gull

Utover Malenes seks norske seniormesterskap fikk tre andre Agder-svømmere gull i junior NM.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Privat

Dennis Aateigen (18) Team Sør/KSA vant 200m rygg i juniorklassen med ny kretsrekord 2,04.73 og var 2,5 sek foran sin argeste konkurrent Andre Gregusson fra OI. Dennis har hatt en langtidsskade i en albue, og har møysommelig trent seg opp igjen etter en operasjon i fjor.

Hans nye personlige rekord var bare 1.22 sek etter den norske juniorrekorden.

Med 2.04.73 var han samtidig kvalifisert inn til senior finalen, hvor han kom først i mål med 2.04.67 med samme tidsmargin til Gregusson, Dessverre ble han disket for innslaget i mål, en dommeravgjørelse som skapte mye diskusjon blant ledere og aktive i etterkant.

Dennis tok i tillegg sølv på 100m rygg med 59,12 i juniorklassen.

Varodd-talent overbeviste

Adina Ringsbu (16) fra Varodd svømmeklubb vant 100m rygg i juniorklassen med pene 1,06,48 etter stor framgang det siste året.

Øyvind Thorsen (arkivfoto)

I likhet med Dennis ble hun også disket på bestetid (30,31) på sin beste øvelse 50m rygg. Grunnlaget for disken var at hun hadde ca. en halvmeter for langt undervannsarbeid etter starten, hvor man har lov til å "kicke" i 15 meter.

Adina begynner til høsten ved KKG som etter hvert har fått samlet mange av kretsens beste Agder-svømmere.

Vant uten å perse

Ole Marius Rist Jensen (18), som trener og svømmer for Team Sør/KSA, men bor i Lillesand, vant nok en gang junior NM på 200m medley med 2.09.81. Han var 2.6 sek over personlig rekord men likevel 2,5 sek foran nærmeste konkurrent. I finalen i seniorklassen tok han sølvmedaljen med 2.10,16.

Privat

I tillegg fikk han sølv på 400m medley med 4.38.68 som er ny kretsrekord med 2/10 sek (4,38,68) og bronse på 100m bryst med 1,07,43.

Tre bronsemedaljer

17-årige Andreas Håbesland Klausen, Team Sør/KSA, sikret seg tre bronsemedaljer på 200m fri (1,57,90) 800m fri (8,35,22) og 1500m fri (16,23,13) i juniorklassen.

Karin Håbesland Klausen

De to siste resultatene var samtidig nye kretsrekorder for seniorer med 13 og 15 sekunder.

Hans like gamle klubbkamerat Birk Lee Johansen svømte også under den gamle seniorrekorden da han ble firer på 1500m fri med 16.30,76 og hadde også femteplasser på 400m fri (4,09,06) og 200m fri (1,58,51).

Tre medaljer på rygg

Sara Stoebner (21), som nå er flyttet til Oslo og svømmer for OI, men med bakgrunn i Vågsbygd og Team Sør/KSA, gjorde sitt aller beste senior-NM til nå med sølv på 100m rygg (1,04,63) og bronsemedaljer på 50m m rygg (30,39) og 200m rygg (2,21,25) som alle er nye personlige rekorder.

Andreas Bergman (arkivfoto)

Tre stafettmedaljer

Teams gutter tok hjem tre medaljer i junior-stafettene, henholdsvis på 4x100m medley (sølv), 4x200m fri (bronse) og på 4x100m fri (bronse).

Med på lagene var Dennis Aateigen, Ole Marius Rist Jensen, Andreas Håbesland Klausen, Birk Lee Johansen, Titus Phillipson, alle Team Sør/KSA og Mons Eirik Bjerkan Team Sør/Mandal og Martin Holteberg/Farsund.

Med andre ord fikk altså sju Agder-gutter medaljer på lag.

I tillegg fikk Team Sør femteplass i 4x100 fri miks junior og to sjetteplasser i 4x100m fri miks senior og 4x100m medley for damer i seniorklassen.

Flere finaleplasser

Følgende svømmere fikk finaleplasser;

Tone Hartmark Nilsen fra Team Sør/Mandal fikk 4.- og 6. plass på 100m rygg ( (1.06.40) og på 50m rygg (30,78) og 6. plass på 200m medley (2,28,15)

Bernt M. Seyffarth fra Team Sør/Mandal fikk 6. plass på 50m fri (23,83)

Tiril Rørvik (15) fra Team Sør/Mandal fikk 6. plass på 50m butterfly (29,50)

Juni Helene Iversen Refstie fra Team Sør/KSA fikk 7. plass på 100m bryst (1,13,50)

Johannes Hope fra Team Sør/KSA fikk 8. plass på 100m fri 53,28.

Torbjørn Udjus, OI med bakgrunn i Grimstad, fikk 5. plass på 50m fri (23,54)

Renate Knutsen, Bergen SC med bakgrunn i Arendal og Team Sør/Vågsbygd, fikk 7. plass på 100m fri (58,57).