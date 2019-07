Proffstevnet ble avlyst en halv time før start

UTØVERBLOGG: Lørdag skulle jeg ha bokset kamp mot franske Guevok Marakian i London Teamet og jeg mitt ble kjørt bort til arenaen i en liten personbil. Det var nesten 30 grader og sol ute. Jeg visste ikke at det kunne bli så varmt i England. Sjåføren parkerte utenfor Bracknell Leisure Centre og ledet oss inn. Han ba oss vente i resepsjonen fordi det var noe med sikkerheten. Jeg fikk ikke med meg alt han sa siden han mumlet mens han gikk fra oss. Vi ventet blant mange som hadde kjøpt billetter for å se boksing.

En person sa noe om at man bare måtte komme seg av gårde siden det var avlyst. Jeg skjønte ikke hva han pratet om. Omsider kom vi inn i selve hallen hvor boksingen skulle foregå. Ringen var på plass, lysene lyste og kameraene var klare for TV-sendingen. Vi ble bare bedt om å vente inntil garderobene var klare. Ingen sa noe til oss om hva som var på gang, men vi tok noen seter på tribunen og satt oss ned.

Avskrudde telefoner

Folk som gikk forbi oss nevnte både sikkerhet og avlysning. Som bokser er det vanskelig å gå inn i kampmodus igjen mentalt sett hvis man har lagt fra seg at man skal gå kamp. All spenning løsner og fokuset forsvinner når man aksepterer at det ikke blir kamp.

Jeg valgte å innstille meg på at det skulle bli kamp uansett hva jeg hørte, så derfor begynte jeg å bandasjere hendene mine. Da de begynte å ta ned ringen, skjønte til og med jeg at det kanskje stemte at det ikke kom til å bli noen kamp den dagen.

Etter hvert fikk vi beskjed om at det definitivt var avlyst. Selskapet som skulle stå for sikkerheten på stevnet hadde ikke dukket opp. Da arrangøren prøvde å få tak i selskapet, var alle telefonene deres skrudd av. Det ble snakket om at de tydeligvis hadde inngått en allianse med en annen promotor for å ødelegge for promotoren vi samarbeidet med.

Det var for kort tid til å finne noen nye som kunne stå for sikkerheten som det britiske bokseforbundet, British Boxing Board of Control, kunne godkjenne. På et boksestevne samme sted i fjor ble det visst gjort opprør blant publikum, og derfor var sikkerheten ekstra viktig.

Helt uventet

Jeg begynte å klippe opp bandasjen min og pakke ned tingene mine igjen. Jeg visste ikke hva jeg skulle tenke eller føle. Før jeg går inn i ringen for å bokse forbereder jeg meg på at alt kan skje, men akkurat dette her var noe jeg absolutt aldri hadde sett for meg i mine villeste fantasier.

Årsaken som lå bak avlysningen er egentlig helt uinteressant for min egen del. Uansett hva som enn lå bak, ble det ingen kamp. Det mest skuffende med avlysningen er faktisk ikke at jeg trente så mye for ingenting. Jeg trener jo uansett om jeg skal gå kamp eller ikke. Det blir riktignok ikke like mye spisset med sparring til vanlig, men likevel så holder jeg meg alltid i form.

Det mest skuffende er derimot at karrieren min ikke tok det steget videre som den skulle ha tatt. Den karrieremessige utviklingen står stille, og det er leit. Nå fikk jeg enda en bekreftelse på at det vanskeligste med proffboksing ikke er selve boksingen, men alt det andre. Det er veldig frustrerende å legge ned tid og energi på noe som ikke går videre på grunn av ytre faktorer som jeg ikke kan kontrollere.

Utladet

Etter stevneavlysningen har jeg faktisk hatt samme følelse i kroppen som jeg vanligvis har etter jeg har gått kamp. Det høres kanskje rart ut at jeg har den følelsen. Jeg tenker det er ganske naturlig på grunn av alle de nervene og alt det fokuset jeg hadde lagt ned i å bokse kamp. Da det ikke ble noe likevel, var jeg helt utladet i kroppen. Alt kunne bare gi slipp.

Hvem vet hva som skjer videre nå. Alt kan skje i boksing. Jeg har fremdeles ikke mistet motivasjonen min, og jeg håper jeg bokser kamp så fort som mulig.