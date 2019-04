Ny Arendal-signering

ARENDAL: Det har vært en vinter preget av store utskiftinger i Arendal-stallen. Kjente og etablerte Arendal-profiler som Petar Rnkovic, Wilhem Pepa og Tobias Henanger har forlatt klubben, men en rekke nye fjes har også kommet inn.

Steinar Pedersen har ønsket å finne spillere med utviklingspotensial, og resultatet er altså at gjennomsnittsalderen på A-stallen er vesentlig redusert.

Fakta: ENDRINGER I SPILLERSTALLEN Nye spillere: Øyvind Knutsen (Hønefoss), Leopold Wahlstedt (Dalkurd, Sverige), Reiss Greenidge (Sogndal), Ilir Kukleci (Frigg), Mads Nørby Madsen (Egersund), Shariff Cham (Frigg), Andreas Bruhn Christensen (Randers), Stian Debess (egen juniorstall), Markus Håbestad (egen juniorstall), Sander Emanuelsen (Start), Magnus Nørby Madsen (Egersund), Vital Kaba (Frigg) Spillere ut: Thompson Ekpe, Mikkel Hasling, Grzegorz Flasza (Egersund), Petar Rnkovic (Trauma), Tobias Henanger (Fløy), Wilhem Pepa (Trauma), Hakeem Wilkinson (Trauma), Philip Aukland (Fram), Balal Arezou (Trauma), Pape Pate Diouf, Andreas Hella (Fløy) og Adi Markovic.

Fra Superligaen

– Jeg trenger å finne mitt nivå igjen: Jeg ble overbevist om at Arendal kan være en fin klubb for meg nå etter å ha vært på prøvespill her i forrige uke. Fasilitetene er gode og jeg har også fått et veldig godt inntrykk av trenerteamet med Steinar i spissen, sier 25-åringen som kan spille i flere posisjoner – men selv mener han at han er best i en kantrolle, sier Andreas Bruhn Christensen.

Han visste at det var dansker i klubben fra før, men ble positivt overrasket da han oppdaget hvor mange landsmenn han nå er blitt lagkamerat med.

– Det er naturligvis bare positivt for meg, sier nysigneringen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

To nye unggutter

Arendal har for øvrig også signert ytterligere to spillere som har trent med laget gjennom vinteren. Sander Emanuelsen (20) kommer fra Start, mens Magnus Nørby Madsen (18) kommer fra danske Viborg – etter at han var en snartur innom Egersund noen uker tidligere i vinter. 18-åringen er lillebror til Mads Nørby Madsen.