Espen Wigemyr til minne

MINNEORD: Det er ufattelig å tenke at han ikke er blant oss lenger. Espen var en del av hoppgruppa i Oddersjaa helt fra 9-10-årsalderen til han reiste til Voss i 2016. Han var en lærevillig og uredd skihopper som tidlig utmerket seg i hoppbakken – ikke bare med god hopping, men også som en alltid positiv og glad gutt. Han var også en god langrennsløper – noe som medførte at han ble nummer fire hovedlandsrennet i kombinert.

Plastbakken på Sandrip hadde stor betydning for Espens hoppkarriere. Her la han grunnlaget for det som seinere skulle bli deltakelse i norgescupen og hopping i de fleste anlegg i Norge. Sammen med pappa Svein ble det også lagt ned et anselig antall dugnadstimer i denne bakken som kom hoppmiljøet på Sørlandet til gode.

Espen var en person som likte utfordringer og fallskjermhopping ble etter hvert hans hovedinteresse. Han flyttet til Voss og ble en del av fallskjermhoppermiljøet der. Han ble raskt en dyktig fallskjermhopper og etter hvert også instruktør. Jeg traff han seinest i sommer under ekstremsportuka på Voss – alltid like blid og hyggelig og trivelig å være sammen med. Dessverre skulle fallskjermhoppingen bli hans bane. Det skjebnesvangre hoppet ble utført lørdag den 7. september. Vi lyser fred over Espen minne og vil alltid savne ham.

