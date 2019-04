Sørlending med historisk golfbragd

Med runder på 76, 65 og 70 slag endte Stormo på fem under par sammenlagt, to slag foran nærmeste utfordrer, Saranlak Tumfong fra Toledo.

Sørlendingens imponerende andrerunde på 65 slag (-7), der hun gikk de siste ni hullene på bare 29 slag, er tidenes laveste runde i turneringen og også hennes beste runde i løpet av hennes to og et halvt år som collegespiller.

I lagkonkurransen var det også grunn til å juble for Kent State, som tok sin 21. (!) seier på rad i turneringen – hele 18 slag foran Toledo på andreplass.

Snart sluttspill

Dermed viser både laget og Stormo at de er i toppform før det avsluttende NCAA-sluttspillet braker løs 6. mai ,hvor de skal møte de beste lagene regionen. Hvis de kommer seg videre derfra, venter den landsomfattende NCAA-finalen i slutten av måneden i Arkansas.

Ifølge Kent States hjemmesider var søndagens seier Stormos fjerde i 2018/2019-sesongen og hennes femte totalt i karrieren. Etter runden ble hun også hedret som årets beste spiller i «Mid-American Conference»-ligaen, som består av totalt tolv lag i samme region.

32. plass på verdensrankingen

Seieren løfter Stormo åtte plasser oppover verdensrankingen for amatører til 32.-plass. For å sette det i perspektiv, var hun utenfor topp-300 på rankingen for bare et år siden.

Dermed har hun nå passert Tonje Daffinrud som tidenes høyest rankede norske damespiller siden World Amateur Golf Ranking ble innført i 2007. Daffinruds beste plassering var 33.-plass våren 2014.