Medaljer til Farsund-svømmere i Danmark

Svømmere fra Farsund og Mandal svømmeklubb deltok i årets langbanestevne i Hjørring, og et par Farsund-gutter viste svært gode taker og fikk flere medaljer i konkurranse med danske svømmere i 15/16 årsklassen.

16-åringen Martin Holteberg hentet hele sju medaljer og viser god form foran ÅM-finalen om en måned.

På 50m fri i superfinalen tok han sølv med flotte 25.76 – kun 7/100 sek fra seier etter tredjeplass i forsøkene hvor han hadde 26.25. På 100m fri fikk han bronse i superfinalen med 57,41 etter femteplass i forsøkene med 58,58.

Han hadde tredje beste tid i forsøkene på 50m butterfly med 27,71 og fikk fjerdeplass i superfinalen med 27.80.

Endelig fikk han bronse i superfinalen på 50m rygg med 30,83 etter samme plassering i forsøkene med 31.19 og avsluttet stevnet med bronse på 200m fri med gode 2.07.82.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Ett år yngre Lucas Paturel var ikke stort dårligere i samme klasse, og var toer både i forsøkene og i superfinalen på 100m rygg med henholdsvis 1,07,23 og 1.06,84.

I tillegg gjorde han pene 31,75 på 50m rygg og 2,11,91. Lucas har i likhet med Martin Holteberg kvalifisert seg til landsfinalen i ÅM, og det er tydelig at guttene har trent godt i påskeuka.

Ellers la vi merke til flere fine yngre talenter fra begge Agder-klubbene som vi vil høre mer fra i årene som kommer.

Denne gangen trekker vi fram 11-åringe Thea Faye Jacobsen fra Mandal med pene 38,97 på 50m fri og 50m rygg på 49,54 og klubbkameraten Storm Larsen Sand i 12 årsklassen med 37.08 på 50m fri og 100m bryst på 1,50,08.

Det er viktig at klubbene her sør holder forbindelsen til Danmark ved like. Denne gang savnet vi svømmere fra Kristiansand-klubbene, og det kan igjen føre til at danske klubber kanskje vil gjøre det samme ved Skagerrak swim og Aquarama Open i Kristiansand.