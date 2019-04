Arendal-scoring til ingen nytte

HARAM: To strake tap var ikke den seriestarten Arendal-spillerne trodde på og ønsket seg. Men trener Steinar Pedersen ser fremover etter å ha tapt 1-2 mot Brattvåg.

– Vi må opp i ringene igjen og gjøre en enda bedre jobb i de neste kampene.

Brattvåg er antatt å være en av outsiderne i Postnord-ligaen i år - og de fremstår som et mer spillende og yngre lag med spennende ferdigheter. Det fikk de vist også mot Arendal. Men i sum mener Steinar Pedersen det var et jevnt oppgjør - som altså endte med bortetap for Arendal.

De største sjansene

- Vi skapte de største sjansene før hvilen, men klarte ikke å få uttelling. Derimot tok Brattvåg ledelsen fordi de klarte å dra seg fri i vår boks. Kamper avgjøres innenfor 16-meterne, og vi må bli bedre både til å forsvare oss og til å sette sjansene, konstaterer Steinar Pedersen.

Begge lag spilte relativt direkte - med lite rom for etablert spill fra midtbaneleddet og fremover. Spesielt før pause klarte Arendal å skape trøbbel for Brattvåg, men de ble i flere situasjoner reddet av marginer og en strålende keeper.

Brattvågs ledelse kom etter 36 minutter. De fikk komme altfor enkelt gjennom på Arendals høyreside. Ilir Kukleci forsøkte å komme foran en Brattvåg-spiller rett foran målstreken, men hardt presset og liggende på bakken klarte han ikke styre ballen vekk fra mål. Dermed kunne hjemmelaget gå til pause med 1-0.

Kjapp scoring

- I pausen var vi enige om at det ville bli mer rom og flere åpninger i 2. omgang og vi var innstilt på å feste grep om kampen. Dessverre får Brattvåg 2-0 før det er gått ett minutt av 2. omgang. Det endrer forutsetningene for kampen, konstaterer Steinar Pedersen.

Først mot slutten av kampen lyktes Arendal med å legge et press på hjemmelaget. De siste 10-15 minuttene var Arendal klart førende, men scoringen kom først på overtid da Vital Kaba var sterkest i duellspillet og kriget inn reduseringen. Dessverre var det for sent til å berge årets første poeng.

Glitrende innhopp

– Vital gjør et glitrende innhopp og får en fortjent scoring. Men vi produserer likevel ikke nok til at vi kan ta med oss noe hjem. Vi har fortsatt mye å jobbe med i alle spillets faser, innrømmer Steinar Pedersen som var skuffet - men ikke utslått etter nok et tap.

– Vi visste før sesongen at det ville ta tid å etablere nye relasjoner og å få det beste ut av spillerstallen. Men kampen mot Brattvåg var en klar forbedring etter den svake prestasjonen mot Stjørdals-Blink i serieåpningen. Nå må vi opp i ringene igjen og gjøre den jobben som er nødvendig for at vi kan ta tre poeng mot Hødd i neste hjemmekamp. I denne perioden kommer kampene tett, og vi skal snu en negativ trend, lover Steinar Pedersen.