Fløy med pangstart på høstsesongen

FLEKKERØY: Serieleder Fløy møtte et meget ungdommelig Bryne 2-lag på Arkicon Arena. I tillegg var keeper, tenåringen Oscar Gåsland, syk før kampen men skulle komme til å spille hovedrollen i denne kampen.

For spillemessig var det Fløy som førte store deler av kampen med bevegelig, sjanseskapende spill. I første omgang haglet det med sjanser, men nevnte Gåsland var som en levende vegg bakerst og tok det meste som kom. Men etter 38 minutter måtte han kapitulere da Dardan Dreshaj mottok ballen på femmeteren etter litt spill fram og tilbake og scoret sikkert. Gjestenes eneste sjanse i første omgang, og i hele kampen, kom på en overgang der en Bryne-spiller skjøt utenfor.

Andre omgang startet med at Bryne hadde mer ballbesittelse, men snart tok Fløy over initiativet. Fortsatt sløste vertene med sjansene, og etter hvert ble det noe nervøst på tribunen, men seks minutter før slutt ble det ny scoring. Magnus Ask Mikkelsen fikk skutt mot Bryne-målet, ballen traff keeper og gikk i en forsvarsspiller før den trillet i mål.

Det var en meget lettet gjeng som slapp jubelen løs sammen med Rægestimen etter kampen. Trener Nikola Trajkovic var fornøyd med innsatsen til spillerne, og med tre poeng, men var mindre fornøyd med effektiviteten.

Klubb 22 kåret Dardan Dreshaj til dagens Fløyspiller. Men hele laget skal ha ros for god innsats mot et Bryne 2-lag som kjempet tappert i 2x45 minutter.

Mandag 19. august er det klart for lokalderby mot Donn på Kristiansand stadion. Kampen er flyttet fra fredagen før på grunn av NM i friidrett på samme stadion.

KAMPFAKTA:

Fløy – Bryne 2: 2–0 (1–0)

Målscorere: Dardan Dreshaj og selvmål.

Gule kort: Ingen på Fløy

Tilskuere: 250

Dommer: Håvard Bjerkelund – Birkebeineren: rolig og sikker kampledelse.

Fløys lag:

1 Ante Knezovic

2 Jone Bjerkreim Kleppa

4 Jørgen Richardsen Kaptein

13 Johan Kvame Naglestad

14 Matej Dekovic

6 Mathias Grundetjern

7 Sebastian Fredriksen

15 André Rosmer Richstad

27 Christoffer Myhre

10 Dardan Dreshaj

30 Lasse Sigurdsen

Innbyttere:

12 AndreasOlsvoll

8 Henrik Andersen

9 Henrik André Dahlum

11 Magnus Ask Mikkelsen

16 Ole Fredrik Thorsen

17 Omar Markovic

23 Erik Nuland Marcussen.