Dobbel Våg-triumf i Danmark

Våg FK reiste med fem lag til årets LKB Gistrup Cup. Vi dro ned onsdag ettermiddag og kom hjem utover søndagskvelden. For flere av spillerne var det spent stemning og for flere var nok dette et av årets høydepunkter gjennom sesongen. Både vårt G13- og G14-lag gikk til topps etter å ha gått ubeseiret gjennom turneringen. G14-laget vårt vant 6–0 og hadde fullstendig kontroll i finalen mot et tøft fysisk sterkt lag i FC Lejre som er fra København-området i Danmark.

Dette var et lag vi også møtte i innledende gruppespill, der vi vant 3–1 i en knokkelkamp. Så å vinne hele 6–0 i finalen var en meget god prestasjon av gutta. Etter finalen sto laget igjen med seks strake seiere i turneringen. Etter fire seire og en uavgjort endte G13-laget vårt opp i et skikkelig lokaloppgjør i finalen mot Randesund. Det ble en tøff og intens batalje, der Våg FK trakk det lengste strået i ekstraomgangene og vant 1–0.

Våg FK

Totalt sett var dette en kanontur med gode opplevelser for alle Våg-lagene, både på og utenfor banen. Det ble knyttet gode relasjoner mellom lagene. Og at vi til slutt fikk dra hjem «over dammen» med flere bøtter var selvsagt en innertierfor alle som er involvert rundt lagene og i klubben. Nå venter det nye seriekamper og hardt arbeid før Sør Cup står for tur for de fleste lagene. Sommeren og framtida til flere av disse spillerne ser veldig spennende ut.

Våg FK