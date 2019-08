Satte bakkerekord på Sandrip

VENNESLA/SKIEN: Historiens første norgescupkonkurranse på Sandrip gikk av stabelen sist torsdag. De lokale hopperne gjorde godt inntrykk i den første konkurransen i Sommerhoppuka.

Karoline Lauvsland satte bakkerekord for kvinner og vant med 39,1 poeng. Hun har virkelig fått teknikken til å stemme og hopper like godt eller bedre enn mange av guttene.

Hennes storebror Jonatan leverte to gode hopp på hjemmebane og endte på 2 plass. Etter en vår og sommer med lite trening viste han at formen fremdeles er bra. Han kommer imidlertid ikke til å satse videre på toppnivå, men heller være å bidra i treningen av lillesøster Karoline og kanskje delta i en og annen konkurranse.

NSF Hopp

Kjell Iveland var alene som veteranhopper og vant følgelig sin klasse. Hoppingen var bra nok til å kunne vært i toppen selv med større deltakelse.

Fredag var det duket for dag to i Sommerhoppuka, nå med hopping i Hasselbaken i Skien. Karoline kopierte sin seier fra Sandrip, men med litt mindre margin. Ifølge hopperen selv ble det litt for aggressivt på hoppkanten denne gangen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

NSF Hopp

Jonatan var i støtet i hjemmebakke nummer to og vant konkurransen. Selv om søsknene ledet sine klasser, stp de over de to siste konkurransene og mistet muligheten til å vinne sammenlagt. Grunnen var deltakelse i åpningen av Trollbakkens K50, Sandrip skiskytterstadion og konfirmasjon.

PS! Heidi Dyhre Traaserud vant kvinneklassen og Fredrik Bjerkeengen herreklassen i Sommerhoppuka.