Dødsing er ny satsing fra Kristiansand Stupeklubb

KRISTIANSAND: Utøverne i Kristiansand Stupeklubb er vant med å gjennomføre tradisjonelle stup med høy eleganse og ekstreme krav til hvordan du lander i vannet. Minst mulig sprut er avgjørende.

Dødsing handler også om å kaste seg ut fra stupetårnet, men nå er målet å sprute mest mulig. Halsbrekkende stunt i lufta og måpende blikk fra publikum er viktig ingrediens i idretten som nå har tatt av i mange deler av landet.

Ungdommen trekkes mot ekstremsport. Med Sup & Stup som arrangeres i Lillesand hver sommer, opplever den nye idretten stadig økt interesse i vår region – både i antall utøvere og publikum.

Tre av klubbens gutter har nå tatt initiativ til oppstart av en dødsegruppe i regi av stupeklubben. Elitestuperne Philip Fosseng Sandve og Emil Sebastian Ruenes, samt tidligere stuper og nå trener, Mikkel Bentzrud Rasch, er nå dødsetrenere og deltar selv i aktivitetene. Philip og Emil har selv deltatt på VM i Døds og på Sup & Stup. Philip kom seg til semifinalen sist og avsluttet med en respektabel plassering.

Guttene er enige i at dødsing handler mest om å utfordre seg selv og ha det moro med venner. Dette er et show for publikum. – Dødsingen gir et adrenalinrush. Det er spektakulært å se på og spennende om man lander komfortabelt eller ikke, humrer guttene.

– Aldersgrensen for å bli med her er 14 år. Ungdommer må melde seg på gjennom stupeklubben, sier Philip.

Treninger på onsdag kveld klokka 1930. Bli med om du tør!