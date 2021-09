Donn tapte stort mot Express

KRISTIANSAND: Solen stekte over Kristiansand stadion og forholdene for kamp var på topp. Tilskuere på både vestsiden og østsiden var klar for 90 minutter med god fotball.

Etter kun 12 minutter scoret Express’ Magnus Helland Kjølsrud på et frispark fra 22 meter som gikk rett i krysset. Ti minutter senere doblet Markus Håbestad ledelsen. Hjemmelaget produserte ikke ll verden med sjanser, men var litt frempå med et par cornere før bortelaget øket til 0-3 ved Steinar Berås. Det var også pauseresultatet.

Donn fikk sin første sjanse i 2. omgang etter 75 minutter med to cornere som ble reddet på streken. Etter 80 minutter scoret Express 0-4 ved Tom André Tungesvik etter et meget fint gjennomspill. Donns redusering til 1-4 kom etter 83 minutter ved Andreas Sersland.

Etter 86 minutter byttet Donn inn Mads Quist, som er en av de yngste og mest talentfulle spillerne i klubben denne sesongen. På overtid scoret hjemmelaget, men linjemannen flagget for en offside som var ganske så klar. Dommer Mertens blåste av og det endte 1-4 på Kristiansand Stadion.

– Jeg føler med spillerne, vi har definitivt ikke flyt om dagen. Jeg unner oss litt medgang nå. Trøsten er at vi skaper sjanser, og kjemper til dommeren blåser, sier Donn-trener Rolf-Martin Skonhoft.

Etter sju kamper ligger Donn sist med fire poeng, mens Express er nummer fire med 13 poeng på åtte kamper.

