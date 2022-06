UTØVERBLOGG: Vi har virkelig nytt å være med på et utrolig flott arrangement fra Nor3F gjennom NM-veka. I løpet av de få årene functional fitness har eksistert har det blitt en enorm og gøy arena å være en del av. Gjennom toppidretten har vi tidligere opplevd oppturer (seriegull og cupgull) og nedturer (nedrykk). I crossfit og functional fitness har vi opplevd det samme, i en sport som byr på konstant variasjon og hvor det alltid er noe å strekke seg etter.

Opp gjennom årene har den ekstreme fysikken til min makker Benjamin hyppig blitt trukket fram. Han har blant annet en vanvittig spenst og har hoppet opp på et 171 centimeter høyt platå. At han ikke skjønte før i en alder av 25 år at å være fotballkeeper er en dårlig måte å forvalte talentet sitt, får forbli et mysterium.

Gjennom årene vi har drevet med crossfit/functional fitness, har vi deltatt på noen lokale konkurranser, NM-veka og NM individuelt, hvor de fleste gode plasseringene har uteblitt (bortsett fra et lite unntak med undertegnede aka Charterlekka). Etter hvert som nivået er blir stadig høyere (og typ alle i Oslo har sluttet å jobbe for å satse), er konkurransegolvet blitt fylt av en blomsterbukett av topptrente mennesker. Derfor bestemte Benjamin og jeg oss for å legge ned en ekstra innsats før NM-veka.

For første gang skulle Charterlekka legge fra seg bucket-hatten og ta et skikkelig skippertak. I oppkjøringen har vi trent to-tre timer om dagen fem-seks ganger i uka.

Selve konkurransen lever sitt eget liv, der atmosfæren, menneskene og alle de flotte damene gjør at man havner i sin egen lille boble. Før NM var vi ganske klar på at en sjette-sjuendeplass ville være en god prestasjon av oss. Etter den første øvelsen, som gikk overraskende bra, skjønte vi at vi hadde noe i konkurransen å gjøre. Denne følelsen forsvant relativt fort etter den andre øvelsen, hvor resultatet ble mildt sagt fryktelig dårlig.

Etter den fjerde og ikke minst femte øvelsen «skill», som vi vant, var vi brått med i kampen om tredjeplassen sammenlagt. Før den sjette og siste øvelsen var vi begge for første gang nervøse, for nå sto faktisk noe på spill.

I den siste øvelsen kunne man få skilt ut de som har trent masse sammen og i et spesifikt «apparat», nemlig «ormen». Her markerte alle de gutta som har sluttet å jobbe seg. Vi endte på femteplass totalt, og alt i alt er vi storfornøyd med helga og konkurransen. Det ble masse tv-tid på NRK og vi gleder oss over veldig gode prestasjoner.

Nå skal jeg tilbake til charterlivet og kose meg igjen, mens Benjamin skal trene steinhardt mot neste års NM.

NM-øvelsene Vis mer ↓ Konkurransedisiplinen i functional fitness under NM-veka var medley, og besto av følgende tester: Endurance: Dette er den lengste testen, bør gjerne ha en varighet på minst 20 minutter. Her er det det gjerne enkle øvelser med et repetitivt bevegelsesmønster, og ingen ytre belastning.

Strength: Målet her er å teste maks styrke. Testen gjennomføres med enten én eller svært få repetisjoner med tyngst mulig vekt. Det kan være én øvelse eller et kompleks satt sammen av flere øvelser. Typisk vil man ha flere forsøk i samme test, og formatet kan variere mye. Typiske øvelser er de olympiske løftene (snatch, clean, jerk) samt øvelser fra strongman og styrkeløft.

Bodyweight: Målet her er å teste evner og utholdenhet i øvelser med egen kroppsvekt. Det brukes ingen ytre belastning eller avanserte turnelementer, men har fokus på at utøveren testes over et relativt stort volum. Vanlige øvelser her er knebøy-bevegelser som air squat og pistol, press-bevegelser som handstand push-up, burpee, dip, trekk-bevegelser som pull-up, rope-climb og muscle-up, og kjerneøvelser som f.eks. toes-to-bar eller GHD sit-up.

Skill: Målet her er å teste krevende kroppsvektøvelser og andre tekniske eller koordinativt utfordrende bevegelser. Koordinasjon, bevegelighet, kroppsbeherskelse og relativ styrke blir typisk testet her. Vanlige øvelser her er alle varianter av avanserte øvelser i håndstående, hengende i stang eller i turnringer. Utøverens evne og styrke vil telle mer en kapasitet og utholdenhet (som testes mer i bodyweight-testen).

Mixed: Målet her er å teste evnen til å fullføre en test hvor det er stor variasjon i bevegelser, belastning og type øvelser som utføres. Her er det flere transisjoner og man må tenke pacing og strategi. Testen inneholder typisk elementer fra både utholdenhet, styrke og kroppsvektøvelser. En klassisk chipper er et godt eksempel på en mixed test.

Power: Målet her er å teste evnen til å produsere stor kraft på kort tid. Denne testen krever at utøverne er både sterke og eksplosive, og tester også anaerob utholdenhetskapasitet. Det vil være lite eller ingen behov for strategi og pauser, men «full gass». Testen kan inneholde en variasjon av øvelser både med og uten ytre belastning, men felles for dem er at man har mulighet til å skru opp tempoet til et typisk sprint-tempo om man er sterk nok. Typiske øvelser er løfting av vektstang, øvelser fra strongman, burpees og andre enkle kroppsvektøvelser, samt sykliske aktiviteter som run, row, bike etc.

