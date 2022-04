I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

León, Spania: Årets første EM- runde ble i helga avholdt i Pobladura de las Regueras, León, Spania. De gikk over all forventning for Jarand-Matias Vold Gunvaldsen

– Nervene var høye og det samme var forventningene fra alle. Jeg kjørte utrolig bra hele dagen, og klarte å unnvike større feil som kunne kostet meg dette supre resultatet, sier han entusiastisk og fortsetter:

– Dette er det beste resultatet mitt så langt i karrieren i Championship Class (den høyeste klassen). Vinneren hadde 18 prikker, jeg hadde 25 og tredjemann hadde 27 prikker.

Det er fem EM-runder i år, og den neste er allerede kommende helg i Frankrike. Så er det Isle of Man, Skottland og Italia i august. VM begynner i juni, så går det slag i slag med VM-runder frem mot slutten av september. Jarand-Matias skal også delta i alle de norske løpene, samt nordisk mesterskap på hjemmebane i Grimstad i oktober.