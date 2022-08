UTØVERBLOGG: Dette er et terrengsykkelritt med 12.300 høydemeter fordelt på 350 kilometer. 5 etapper. Bakkene er brattere opp og ned enn det er mulig å beskrive for sørlendinger. Her snakker vi fort 1200 høydemeter ned på én utforkjøring.

Ola Østvold fra Asker Cykleklubb og jeg fra Kristiansands Cykleklubb i Team Terossa Conculting Fuel of Norway vant nylig Grand Masters Swiss Epic 2022 for de over 50 år. Vi slo også beste masterlag i klasse over 40 år. Totalt av alle lag, inkludert UCI profflag, ble vi nummer 26.

Swiss Epic er begrenset til 400 tomannslag og det er stor rift om plassene. Årets utgave ble utsolgt på én dag. Etapperittet gikk i Graubunden i Sveits med målgang i Davos. Graubunden, et fylke i Sveits, betaler årlig arrangøren tre millioner kroner for å få arrangere rittet i sin region. Arrangøren streamer hele rittet live på nettet og det er over 90.000 følgere på sosiale medier.

Bakgrunn

Teamkollega Ola Østvold og jeg er tidligere langrennsløpere som konkurrerte sammen i ungdomsårene. Som langrennsløpere har vi samme «stammespråk», og det tror jeg mye av grunnen for at Swiss Epic gikk så bra. Sykkel er for oss begge en hobby i voksen alder, og det er gøy å oppleve en ny arena og utfordringer der alt må læres på nytt.

Til daglig er jeg manuell terapeut i Kristiansand. Jeg er også med langrennslandslaget, og i vinter var jeg med dem i vinter-OL i Beijing. Gjennom 20 års erfaring som fysioterapeut for skiskytterlandslaget og langrennslandslaget har jeg lært mye om trening og prestasjonsprosess, og det er gøy å omsette noe av dette i egen kropp.

Forberedelser

Jeg trener mye og har alltid gjort det. Fra 1. januar 2018 til august 2022 har jeg syklet ca 90.000 kilometer. Jeg trener fordi jeg elsker å trene. Det har en egenverdi i seg selv. Alder er ingen hindring. Aktivitet og trening gir livskvalitet. Hvis hver og en av oss tok ned skjermtiden litt, hadde alle hatt mye mer tid til aktivitet.

I år har jeg spisset treningen mer enn tidligere. Swiss Epic var et mål, og med med mer fokus på prestasjon og forbedring enn å bare trene for å trene, har utviklingen vært bra. Gode forberedelser vil alltid lønne seg. Desto mer man øver, desto mindre vil sjansen være for å gjøre feil. Utfordringen var å finne terreng som lignet det som ventet i Sveits. Slikt terreng finnes ikke her, men tre uker ferie i Alpene i sommer var perfekt for meg. Det er gøy å være 50 år og objektivt kan si at jeg aldri har vært i bedre form. Håper noen lar seg inspirere videre!

Målsetting

Vi hadde ingen uttalt målsetting. Teamkollega Ola hadde et håp om å vinne. Personlig var målsettingen knyttet til prosess, og å stille så godt forberedt som mulig ut fra familie og jobbsituasjon. Jeg skjønte tidlig i vår at formen var god, og utover sommeren har den vært svært bra med topping inn mot Swiss Epic. Dette gav trygghet underveis i rittet og det er gøy å leke med de andre!

I Swiss Epic syklet vi som tomannslag. Vi har hatt en rå prosess i teamwork og gjennomføring før og underveis i rittene. Daglig har vi flere ganger analysert etappene og vurdert hvor hvem av oss best kan kjøre først for å få best resultat. Hvor skal vi sette press på de andre lagene og hvordan løser vi dette best mulig. Kort, konsis kommunikasjon og presis gjennomføring.

Foto: Sportograf

Som lag og individuelt har vi begge hatt en veldig stor grad av gjennomføringsevne i prosessen. Til tross for lite samkjøring på sykkelen før rittet hadde vi/jeg alltid en trygghet i at min teamkollega forberedte seg slik jeg forventet han skulle gjøre. Dette var gjensidig.

Oppsummert: Dette har vært gøy. Vi har levert varene i Sveits, kom hjem med heder og ære og er klar for nye utfordringer.

Foto: Sportograf

Takk til mekanikerne mine i Kristiansand ved Andrius og Kestas som alltid hjelper. Takk til Alberto i Livigno som gjorde siste sykkelprepp. Takk til KCK som har et godt og inkluderende sykkelmiljø for store og små i Kristiansand.

Veien videre

Min motivasjon er relatert til egenaktivitet. Jeg trenger ikke konkurranser for å være aktiv. Egentlig er jeg ferdig med konkurranser. Litt er gøy, men det viktigste er å holde meg i form. Trene og gjerne trene sammen med familien. Det finnes ikke bedre kvalitetstid enn å sykle landevei med datteren og oppsummere dagen med henne!

NB! Denne artikkelen er skrevet på oppfordring fra Lokalsporten i Fædrelandsvennen.