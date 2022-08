Da er endelig tida her. På lørdag kjemper jeg om europamestertittelen i bare knuckle fighting.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

UTØVERBLOGG: Det var jo en stor nedtur da kampen ble utsatt i mai. Åtte ukers oppkjøring til ingen nytte. Min motstander, Ben Waddington, avlyste kampen én uke før kampen skulle gå i mai.

Men sånn er det noen ganger. Folk blir syke og den gangen gikk det utover meg.

Men nå er endelig tid for kamp. Jeg har møtt Ben Waddington to ganger tidligere i ringen, men denne gangen møtes vi i en litt annen ring, eller «pit», som det kalles. Istedenfor i en boksering på 6,5 x 6,5 meter, møtes vi i en firkantet pit på 2 x 2 meter. I pit-en er det ingen runder eller klokke som stopper kampen, ei heller ingen pauser. Her er det full fart fra det starter til en av oss ligger nede …

Stor fordel

Selv om dette høres voldsomt ut, er dette en stor fordel for meg. Jeg er lav til å være tungvekter, så jeg har ikke den samme rekkevidden som mange av mine motstandere. Jeg må tett innpå motstanderen, så dette er midt i blinken.

Motstanderen min er både høyere, tyngre og har boksing som bakgrunn. Så han har store fordeler i en boksering på 6,5 x 6,5 m.

På 2x2 meter har jeg en fordel. Dette er området jeg er mest komfortabel i.

Utøvere fra hele verden

Utøvere fra hele verden er tatt ut til Fightfest 3. Arrangementet blir et av de største i verden. 25 kamper er på fightkortet, 13 av dem er tittelkamper og på hovedkortet. Min kamp er en av hovedeventene. Min kamp er mulig å se hos Combat Sports, som streamer hele Fightfest.

Ved seier, blir dette Skandinavias første EM-tittel i Bare Knuckle fighting.

Les mer om Stanley Hofstædter her.