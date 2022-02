Etter en strålende 2021-sesong ble Øystein Tjomsland kåret til «Årets trener» under den årlige hestegallaen på Sørlandets Travpark lørdag kveld.

KRISTIANSAND: 104 seire og rundt 11 millioner kroner innkjørt var tallene som lå til grunn for utmerkelsen til Årets trener på Sørlandet for fjoråret. Med totalt over 16 millioner kroner inntjent på sine stallhester når Tjomslands hester som står oppstallet i Sverige også legges til regnestykket, var det liten tvil om hvem som skulle stikke av med utmerkelsen.

– Det er mange som skal dele denne prisen, og jeg er stolt over mine dyktige ansatte i Team Tjomsland. Vi har bevisst satset på lokaloppdrettede hester og synes det er viktig å bidra til gode vilkår for de som ønsker å satse i landsdelen vår, understreket stortreneren i seiersintervjuet i forbindelse med prisutdelingen.

Seire i både det norske og det svenske Derby samt det norske Kriteriet var naturlige høydepunkter som bidro til å fylle et allerede velfylt pokalskap ytterligere for 52-åringen fra Søgne. Til tross for sine store fremganger var det ingen blasert sørlending som mottok den gjeve prisen.

– Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag og synes det er inspirerende å jobbe med så flotte hester og mennesker, understreket Tjomsland.

Bare for å understreke trenersuksessen sørget stallens Jeffrey B.R. for V75-seier i Bergen samme kveld. Kusk Tom Erik Solberg hadde full kontroll fra tet, og Team Tjomsland kunne jublende følge oppløpskampen på mobiltelefonen fra festlokalet.