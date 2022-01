ARENDAL: De seks siste sesongene har han vært en sentral spiller i Ull/Kisa, etter at han startet sin toppfotballkarriere i Sandefjord Fotball. Nå har han altså signert for Arendal Fotball, noe han ser på som en ny og spennende utfordring. I offisielle statistikker er han oppført som Sverre Martin Torp, men i det daglige kalles han bare Martin.

– Jeg synes dette virker som et spennende prosjekt i en klubb med ambisjoner, sier den nye midtbanespilleren som av Ull/Kisa er omtalt som «en av de mest profesjonelle fotballspillerne som har vært i Ull/Kisa».

Vil gjøre andre bedre

Fjorårssesongen ble riktignok ikke spesielt god, verken for Martin Torp eller for Jessheim-klubben. Han fikk mye av sesongen ødelagt av skader, mens klubben rykket ned etter mange år i OBOS-ligaen. Nå håper den nye Arendal-spilleren på at oppholdet på Sørlandet kan bidra til at han får et opprykk på CV-en.

– Jeg ønsker å bidra til et opprykk. Jeg håper at min erfaring fra høyere nivå kan bidra til å spille medspillerne bedre, samtidig som jeg naturligvis ønsker å vise meg frem selv, også, sier han.

Selv om skadene ødela mye av fjorårssesongen for ham personlig, føler han seg veldig godt rustet for å gå løs på en ny sesong i en ny klubb.

– Jeg har vært lite plaget med skader tidligere i karrieren, og føler meg trygg på at jeg skal bidra gjennom hele sesongen, forsikrer han.

Pasningssikker

29-åringen, som fyller 30 i mars, omtaler seg selv om en pasningssikker midtbanespiller som er trygg med ballen i beina og har en god fot.

– Samtidig er jeg opptatt av å gjøre jobben som må til, både fremover og bakover i banen. Jeg trives best som sentral midtbanespiller eller som indreløper, legger han til.

Martin Torp omtaler seg selv om en pasningssikker midtbanespiller som er trygg med ballen i beina og har en god fot. Foto: Arendal Fotball

Før han valgte å komme til Arendal, hadde han blant annet samtaler med Christer Reppesgård Hansen og Sebastian Remme Berge. Begge spillerne kjenner han godt, siden han har spilt med dem tidligere i henholdsvis Sandefjord og Ull/Kisa.

– Begge er fine fyrer som jeg gleder meg til å spille sammen med. Samtidig har de snakket veldig fint om hele spillergruppen, så jeg ser frem til å bli kjent med alle de andre nye lagkameratene, sier Martin Torp, som opprinnelig kommer fra Larvik-området.

Utvikling

I fjor sikret Arendal seg kvalikplassen, men tapte knepent mot Hødd i kvalifiseringskampene. Nøkkelen til å ta de siste stegene er å få enda mer ut av de spillerne som allerede er i klubben, mener nysigneringen.

– De som er med videre fra i fjor må utvikle seg ytterligere, i tillegg til at vi nok trenger et par-tre gode nysigneringer som kan styrke laget. Da bør vi kjempe om opprykk, sier Martin Torp, som ikke legger skjul på at det er hans personlige mål og ambisjon.