Denne tittelkampen i tungvektsklassen arrangeres i Manchester, England 28. mai. Selskapet Hofstædter har signert for heter Spartan Fight Club, og sjefen heter Christian Roberts. Spartan Fight Club regnes for å være verdens tøffeste bare knuckle promotion, da kampene foregår i det som kalles «bales», en 2,5 x 2,5 meter ring laget av firkantede høyballer. Det betyr at en standard 6,5 x 6,5 meters ring her er 4 meter mindre på hver side.

Spartan Fight Club har signert Hofstædter til selve Spartan Wars X-stevnet. Dette er det tiende Spartan Wars-stevnet som arrangeres, og det huser noen av de tøffeste fighterne i verden. Hele 25 kamper går av stabelen i Manchester denne kvelden.

Skal være i toppform

Hofstædter møter den tidligere verdensmesteren og transatlantiske mesteren Ben Waddington. Sørlendingen har møtt rivalen sin to ganger tidligere, hvor en av kampene endte i poengtap og en endte i «no contest» etter diskvalifikasjon av Waddington. Så man man kan mildt sagt si at Hofstædter er gira til denne kampen.

– Jeg er med veldig glad for at jeg får en sjanse til mot Ben. I våre tidligere møter har min helsetilstand ikke vært optimal, men i mai skal jeg være i toppform. Ben er 30 kilo tyngre og 10 centimeter høyere enn meg, og han er en teknisk bra bokser. I denne typen ring på bare 2,5 x 2,5 meter mister han mange av fordelene han har hatt tidligere. Dette blir 100 prosent innsats fra første sekund og ligner nok mer enn street fight enn før, noe vi mener klart er til min fordel, sier Hofstædter.

Selv veier han 121 kilo, men målet er å veie 108-110 kilo i kampen mot Waddington. Hofstædter begynner på en diett om to uker.

Neste stopp USA

Om alt går etter planen i England og ikke Hofstædter ryker på noen skader, er neste stopp USA på sensommeren. Han er tilbudt en kontrakt av et stort selskap i Florida, hvor en kamp mot en megastjerne i gamet er planlagt.

Les mer om Stanley Hofstædter her