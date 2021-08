Uavgjort for Fløy i bunnoppgjøret

TRONDHEIM: Rosenborg 2 var det førende laget i store deler av den første omgangen, mens Fløy hadde et par forsøk fremover. Ellers ble det skapt lite å skrive hjem om.

Derimot rett før pause ble den nylig innleide spilleren Emil Grønn Pedersen spilt fri foran mål, på et fint innlegg fra lynbacken Jone Bjerkreim Kleppa, men Pedersen fikk ikke nok kraft bak headingen.

Ut i andre omgangen ble det satt opp til et helt annet tempo i kampen og Fløy tok styringen mer offensivt. Urdal brukte to bytter kort tid etter hvilen, hvor André Richstad og Mathias Grundetjern gjorde plass for Kristian Lien og Sander Ystanes.

God målvakt

Fløy klarte å komme seg til noen store sjanser i boks, men klarte aldri å gå pirket ballen i kassa bak en god RBK2-keeper, Julian Faye Lund.

To nye bytter ble gjort etter drøye 70 minutter spilt. Ole Fredrik Thorsen kom inn for Emil Grønn Pedersen. Samtidig som det ble et gledelig gjensyn med Kaj-Stian Apeland på vingbacken. Han kom inn for Anders Hella.

Med rundt et kvarter igjen å spille ble RBK2-vingen Emanuel Kulego lagt i bakken av Fløy-forsvarer Mats Holt, og dommeren pekte på straffemerket. Det var tilsynelatende av den billige sorten, sett fra tv-ruta. Innbytter Marius Broholm satte straffen sikkert i siden og fikset en 1-0 ledelse til ungguttene i Rosenborg.

Like etter målet, brukte Fløy sitt siste bytte der Erik Marcussen tok plass for Arent-Emil Hauge.

Etter knapt 80 minutter spilt kom Kristian Strømland Lien seg fri på venstresiden ved dødlinjen og fikk til et innlegg som kunne se ut som et skudd. i andre enden av det sto Ole Fredrik Thorsen klar for å tuppe ballen i mål helt upresset fra få meter. Dermed sto det 1-1 på Sal-Mar banen, som er like i nærheten av Trondheims storstue Lerkendal.

Ny kamp torsdag

I sluttminuttene prøvde Fløy å presse til en ledelse uten hell, mens Rosenborg 2 prøvde seg helt til slutt. Det endte 1-1 mellom bunnlagene, noe som nok begge lag er rimelig misfornøyd med.

Neste seriekamp kommer allerede til torsdag, da Fløy tar imot serieleder Egersund på Arkicon Arena. Kampstart er klokken 17.00.

Etter ti kamper ligger Fløy nest sist i 2. divisjon avd. 2 med seks poeng. Rosenborg på sisteplass har fem poeng.