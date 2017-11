To NM-gull til Budosør

Både Elin og Daniel er solide judoutøvere, det har de vist gjennom sterke prestasjoner gjennom hele året. Elin deltok i sitt første NM og det gikk strake veien til NM gull. Vi er superglade for å ha Elin i klubben, hun deler kunnskapen sin fra Island og er en utrolig inspirator og ressursperson for våre yngre utøvere.

Daniel hadde en tittel å forsvare fra i fjor, og også denne gangen gikk det hele veien fram til øverst på pallen. Både Elin og Daniel brukte sin judobakgrunn godt, med å kaste eller feie motstanderne sine i bakken, samtidig som judoutøvere jobber veldig tett i newaza gjør det nesten umulig for noen å få kontroll på dem.

Søndag var det klart for østlandscup, vi er så heldige at ivrige foreldre står opp før hanen galer for å kjøre sine håpefulle til stevnet.

Foto: Geirmund Glendrange

Søskenparet Muhammed og Minessa var Budosør sine representanter denne gangen. Det er skikkelig moro å se hvor mye judo dette søskenparet har tilegnet seg. Muhammed vant alle sine kamper og det flotteste av alt var at han presterer utrolig god judo for sin unge alder. Minessa er jo helt rå, og til tross for at motstanderne var større en henne jobbet hun som en superhelt, og som broren er det svært mye judo i denne jenta.

Viktigst av alt er idrettsglede og at utøverne får utvikle seg i eget tempo og at de har det moro på matta og at de faktisk høster gode erfaringer.