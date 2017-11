Synne Ljosland ble norgesmester

ARENDAL: Sammen med hesten Hope høstet Synne velfortjent jubel etter å ha kjempet seg til topps gjennom to tøffe avdelinger og tre runder samt omhopping om gullet.

Amalie Marki Drivenes fra Vennesla tok en sensasjonell sølvmedalje på hesten Elmegårdens Artos.

Gode venninner

Synne og Amalie, begge 19 år, er første års young ridere og begge har vært eller er KKG-elev. Synne er Talent i Agder-elev og tar toppidrett over fire år, Amalie avsluttet på toppidrett i år. 16 finalister stilte til start i unge rytteres mesterskap (19 til 21 år) og blant disse var det kun to med null i protokollen denne viktige finalelørdagen i regi av Arendal og Grimstad Rideklubb. Den ene av disse var Synne, som bak tøylene på sin Hope virkelig satset alt på at det nå endelig skulle være hennes tur til å ta gullet.

I fjor kapret nemlig duoen INM-sølvet for young riders, og tidligere i år kapret de to sølv i nordisk mesterskap i Sverige.

Spenningen var til å ta og føle på fra start denne ettermiddagen. Da Synne og Hope rev første bom i Terje Olsen Nalums krevende bane, gikk det et sus igjennom publikum. Men i resten av runden og i den avgjørende runden red hun feilfritt.

Dermed var det duket for omhopping om gull og sølv, der Synne møtte lagvenninne og treningspartner gjennom mange år, Amalie Marki Drivenes på hesten Artos.

Omhopping

Et lite riv i omhoppingen kostet Amalie gullet, og Synne kunne tøyle Hope rutinert inn til triumf.

– Dette er helt fantastisk, endelig er det vår tur, jublet Synne etter at karrierens første young rider gull var sikret. Hun fortsatte:

- Hope gjør alltid sitt beste, og det er ekstra morsomt at det er sammen med Amalie at jeg får opplevet dette.

Amalie var strålende tilfreds med å ha vunnet sølvet: - Jeg er utrolig fornøyd, og veldig, veldig glad.

Inntil denne jubeldagen har Amalie hatt en tiendeplass i mesterskap som karrierebeste.

Begge jentene vil takke sine trenere, som er henholdsvis Tony Andre Hansen for Synne og Eurico Mariante for Amalie. Det er igjennom et godt system og ikke minst masse ridning man når til topps.