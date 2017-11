Ektepar med løyperekord i Søgne Morothon

SØGNE: Høstens vakreste eventyr i Søgne er Søgne Morothon. Alle kan delta uansett fysisk form og forutsetninger. Det var fint vær og blide fjes overalt. Barna løp ei kort løype, omkring 1 km. Og de voksne kunne velge mellom tre distanser: 21 km, 14 km eller 8,5 km.

Sverre Larsen

Lokalsporten loddet som sedvanlig stemningen før og etter løpet.

Du satte løyperekord for menn i dag. Hvordan var det ute i løypa? -Det var veldig gøy! Og så var traséen kupert, glatt og krevende. Det blir som Svalandsgubben. Jeg er veldig fornøyd med løpet. Og jeg fikk innfridd mine ønsker om forventet god sluttid. Det er alltid gøy å sette rekord, spesielt når mange har prøvd på det før.

Hvordan disponerte du kreftene i dag? -Jeg holdt bra trøkk hele veien. Man kan ikke slappe av i denne løypa.

Var det mange som heiet underveis? -Ja, det var en del. Og mange hadde kubjeller med seg. Artig det!

Du satte løyperekord for kvinner i dag. Hva tenker du om det? -Det er greit. Og så gjør det godt å ha rekorden. Jeg kan leve lenge på det!

Hva slags mål har du denne sesongen sesongen? -Det er gøy å være med på flest mulig løp. Og så tar jeg god tid som en bonus.

Hva synes du om Søgne Morothon? -Det er tungt. Og det er variert og kupert. Man får oppleve mye god norsk natur!

Hva var ditt mål med løpet her i dag? -Det var å løpe like fort som en kollega. I dag ble jeg slått. Men jeg har vunnet over vedkommende før!

Hva gjorde utslaget i dag? -Det gjorde godt å kose seg i naturen. Og det var gøy. Arrangøren har gjort en fantastisk god jobb med planlegging på forhånd, og også med gjennomføringen av arrangementet her i Søgne i dag. Det var flott terreng. Og jeg kunne konkurrere mot mange gode kolleger.

Hvor la du inn gass? -Trikset var å løpe jevnt. Løypa er teknisk krevende, og det var ikke mye rom og tid for hvile.

Hvordan var løypa? -Den var veldig kupert og gøyal. Og så var det stor variasjon i naturterrenget.

Hva gleder du deg til i dag? -Det er å løpe for å prøve å vinne. Det er gøy å løpe!

Liker du deg i Søgne? -Ja, jeg synes det er kjempefint her ute.

Hvordan tror du dette blir? -Jeg har løpt dette løpet før. Det er tungt som alltid. Og så er det nok overraskende glatt enkelte steder. Men jeg er forberedt.

Er dette et tøft løp? -Ja, det er veldig tøft. Og så er det kupert. Man har ofte ikke tid og anledning til å slappe av mens man løper Søgne Morothon. Og man kommer ofte ikke inn i noen bestemt rytme, men man må stå på hele veien!

Må man ha noen ambisjoner for å vinne? -Jeg er ikke i nærheten av det. Men jeg løper for å fullføre. Jeg ønsker å få bedre tid enn i fjor, men jeg tviler på om det går.

Hva synes du om folk som heier i løypa? -Jeg elsker det, og det er veldig bra. Disse folkene som heier gir masse overskudd av seg selv til oss som løper når vi trenger det mest.

Har du forberedt deg noe til løpet? -Nei, egentlig ikke noe spesielt. Men jeg trener vanligvis to-tre ganger i uka. Men jeg har aldri løpt så langt før som i dag.

Hva synes du folk skal like med Søgne Morothon? -Det er bra å løpe i skogen. Og så bør man ha godt humør, varme og smil. Det er bra for bygda med aktivitet.

Hva er moro med Morothon? -Det er å klare løpet, og også alt som følger med og som er rundt løypa. Jeg setter dessuten pris på folkelivet og engasjementet!

Hvorfor løper du den korteste løypa? -Jeg ønsker å ta det litt rolig. Jeg begynt å løpe i år, så dette er første sesongen min!

Hvordan legger dere det opp i dag? -Det er 26. året som vi arrangerer dette løpet, og den formen som vi har det i nå er 4. året. Vi kjører full pakke, som speaker, DJ, og Søgne Skolekorps står for kiosken. Og vi har utstyr for tidtaking. Og vi kommuniserer med hverandre direkte og via walkie talkie.

Er det bra med mange deltakere? -Ja, så klart! Vi ønsker at mange skal være med. Det er plass til mange i skogen. I dag er det totalt med ca. 400 med stort og smått, så de får luftet seg!

Hva er motivasjonen og gleden med Søgne Morothon? -Vi liker at det skjer noe i bygda. Det er viktig å få folk i aktivitet.