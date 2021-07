Tjomsland kvalifiserte 12 av 13 hester til finale

Stortreneren fra Søgne hadde 13 stallhester til start i kvalifiseringsløpene til de svenske storløpene med 600.000 svenske kroner i førstepremie, og maktet kunststykket å kvalifisere 12 av disse til finaleløpene. En ulykksalig galopp for Ros Borken fratok Tjomslands siste junior muligheten til å kjempe om en finaleplass.

– Fantastiske unghester

Best av de tolv var de to forsøksvinnerne Tangen Ove og Tangen Minto. Seiersoppskriften var den samme for begge stortalentene; en hurtig startside for å ta hånd om føringen og siden bare øke for å gjøre konkurrentene møre. Tjomsland satt selv i sulkyen bak Tangen Ove og var full av lovord på seremoniplass.

– Jeg vet jo at han er godt trent og sterk nok til å holde tempoet. Klarer vi å holde ham rolig i finalen har han nok et sekund eller to til inne. Det har vært mange fantastiske unghester i løpsbanen dag, Tangen Ove er en av dem. Det blir en utrolig spennende finale, fastslo 50-åringen fra Søgne.

Finalene i både den åpne klassen og hoppeklassen kjøres på samme bane søndag 8. august.